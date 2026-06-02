Atención Selección: una de las figuras de Austria se pierde el Mundial 2026 por lesión
Christoph Baumgartner tuvo una dolencia en la entrada en calor del amistoso ante Túnez y los estudios arrojaron una lesión que no le permitirá jugar la Copa del mundo.
Mientras la Selección Argentina pone en marcha sus trabajos de preparación, el búnker de Austria —uno de sus rivales en el Grupo J— sufrió un impacto durísimo. La Federación Austríaca de Fútbol (ÖFB) confirmó oficialmente este martes que su gran figura, Christoph Baumgartner, se perderá el Mundial 2026 tras sufrir una lesión muscular.
El futbolista de 26 años, que se desempeña en el RB Leipzig de la Bundesliga alemana, sufrió la dolencia durante la entrada en calor del partido amistoso frente a Túnez, disputado el lunes en Viena. Tras la victoria de su seleccionado por 1-0, Baumgartner fue sometido a una resonancia magnética. Los estudios médicos arrojaron que padece una lesión en el músculo del muslo derecho, diagnóstico que lo margina definitivamente de la gran cita norteamericana a solo 9 días del puntapié inicial.
El seleccionador de Austria, el alemán Ralf Rangnick, expresó su profundo dolor ante la baja en un comunicado oficial: "Es una noticia muy amarga para Christoph y para nosotros como equipo. Es un jugador importante y una figura clave dentro del equipo".
La ausencia representa una pérdida futbolística enorme para el esquema austríaco, dado que el mediocampista arrastraba una valiosa experiencia internacional con 58 partidos disputados y un gol con la camiseta de su país. Sin lugar a dudas que se trata de un futbolista que aportaba mucha experiencia y que no podrá estar en la cita mundialista.
Cuándo se enfrentan la Selección Argentina y Austria en el Mundial 2026
Con la confirmación de esta baja de peso, el cuerpo técnico de Lionel Scaloni toma nota de cara al cruce directo entre ambos países.
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Fecha y hora: El partido se jugará el lunes 22 de junio a las 14:00 (hora argentina).
Marco: Corresponde a la segunda fecha del Grupo J de la Copa del Mundo.
Sede: El encuentro tendrá lugar en el Dallas Stadium de Texas, Estados Unidos.
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