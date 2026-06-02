Atención Selección: una de las figuras de Austria se pierde el Mundial 2026 por lesión

El futbolista de 26 años, que se desempeña en el RB Leipzig de la Bundesliga alemana, sufrió la dolencia durante la entrada en calor del partido amistoso frente a Túnez, disputado el lunes en Viena. Tras la victoria de su seleccionado por 1-0, Baumgartner fue sometido a una resonancia magnética. Los estudios médicos arrojaron que padece una lesión en el músculo del muslo derecho, diagnóstico que lo margina definitivamente de la gran cita norteamericana a solo 9 días del puntapié inicial.