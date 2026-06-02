El hincha de la Selección que es viral: "Tenía para arreglarme la jeta y me fui a ver a Messi"

La presencia de los “sin entradas” se volvió habitual en los eventos más importantes de la Selección durante los últimos años. Estuvieron acompañando al equipo en distintas ediciones de la Copa América y también fueron parte de la multitud que celebró el bicampeonato continental conseguido en Miami en julio de 2024. Según contó el propio Seba, actualmente el grupo está compuesto por unas 16 personas que colaboran entre sí para financiar cada travesía.

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La organización es completamente artesanal. Bombos, redoblantes, banderas y enormes trapos forman parte del equipamiento que transportan de un país a otro. "Le pegamos toda la vuelta con todos los chicos, los sin entrada, que somos como 16. Ahora vienen los chicos, trajeron bombo de Argentina, trajeron también otros redoblantes, hicimos este trapo, somos un grupo a pulmón y entre todos", relató.

Además, mostró la moto que utiliza habitualmente y que bautizó como “La Motoneta”, decorada con imágenes de Messi, la atajada histórica de Emiliano Martínez ante Kolo Muani y distintos recuerdos de los títulos obtenidos por la Selección. Para muchos puede parecer una locura postergar gastos personales, viajar sin certezas o recorrer miles de kilómetros para seguir a un equipo de fútbol. Sin embargo, para este grupo de hinchas la explicación es simple. Después de haber visto a Messi levantar la Copa del Mundo, sienten que cualquier esfuerzo vale la pena.