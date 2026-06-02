El hincha de la Selección que es viral: "Tenía para arreglarme la jeta y me fui a ver a Messi"
Uno de los fanáticos que acompaña a la Scaloneta alrededor del mundo contó cómo postergó un gasto personal para viajar a Qatar y reveló la filosofía de una agrupación que vive cada torneo con pasión absoluta.
La Selección Argentina genera una movilización única en cada rincón del planeta. Allí donde juega el equipo de Lionel Scaloni aparecen miles de hinchas dispuestos a recorrer largas distancias para acompañar al conjunto nacional. Entre ellos existe un grupo muy particular que se hizo conocido durante los últimos años por su manera de vivir cada competencia: los autodenominados “sin entradas”, una barra de fanáticos que sigue a la Albiceleste sin importar las dificultades que aparezcan en el camino.
En la previa del Mundial 2026, mientras la Scaloneta comenzó su preparación en Estados Unidos, uno de los integrantes más reconocidos del grupo compartió una historia que rápidamente llamó la atención de los aficionados. Se trata de Seba, un seguidor que estuvo presente en Qatar 2022 y que relató el esfuerzo que realizó para poder vivir la final que terminó consagrando a Lionel Messi y compañía como campeones del mundo.
Durante una entrevista brindada en las inmediaciones de la concentración argentina, el hincha recordó la decisión que tomó cuando se presentó la posibilidad de viajar a Medio Oriente. "Yo tuve la dicha y la gracia de Dios de ir a Qatar. Fui solo a la final. Tenía el billete para arreglarme la jeta y olvidate, me fui a ver a Messi", explicó. Luego completó la anécdota con una frase que resume el sentimiento de miles de seguidores argentinos: "Los dientes pueden esperar, qué sé yo".
El grupo al que pertenece tiene una dinámica muy especial. Sus integrantes no suelen contar con localidades aseguradas para los partidos y muchas veces organizan los viajes sin saber si podrán ingresar a los estadios. Esa incertidumbre, lejos de desalentarlos, forma parte de la aventura. "Siempre nos la rebuscamos. Hay maneras y hay maneras. Por ahí un poco de reventa en la puerta. No nos achicamos, algunos entran, algunos no, y vemos. Como venga, la verdad que no hemos entrado a todos los partidos", explicó Seba al referirse al origen del nombre que identifica a la agrupación.
La presencia de los “sin entradas” se volvió habitual en los eventos más importantes de la Selección durante los últimos años. Estuvieron acompañando al equipo en distintas ediciones de la Copa América y también fueron parte de la multitud que celebró el bicampeonato continental conseguido en Miami en julio de 2024. Según contó el propio Seba, actualmente el grupo está compuesto por unas 16 personas que colaboran entre sí para financiar cada travesía.
La organización es completamente artesanal. Bombos, redoblantes, banderas y enormes trapos forman parte del equipamiento que transportan de un país a otro. "Le pegamos toda la vuelta con todos los chicos, los sin entrada, que somos como 16. Ahora vienen los chicos, trajeron bombo de Argentina, trajeron también otros redoblantes, hicimos este trapo, somos un grupo a pulmón y entre todos", relató.
Además, mostró la moto que utiliza habitualmente y que bautizó como “La Motoneta”, decorada con imágenes de Messi, la atajada histórica de Emiliano Martínez ante Kolo Muani y distintos recuerdos de los títulos obtenidos por la Selección. Para muchos puede parecer una locura postergar gastos personales, viajar sin certezas o recorrer miles de kilómetros para seguir a un equipo de fútbol. Sin embargo, para este grupo de hinchas la explicación es simple. Después de haber visto a Messi levantar la Copa del Mundo, sienten que cualquier esfuerzo vale la pena.
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