Atento Boca: Lucas Blondel, cerca de jugar en otro grande del fútbol argentino
El lateral perdió mucho terreno en los últimos años, no seguiría en el Xeneize y varios equipos de nuestro país quieren contar con él.
Independiente se mueve en el mercado de pases con la mira puesta en reforzar el lateral derecho y uno de los nombres que aparece en el radar es el de Lucas Blondel. El defensor de Boca, que hoy corre de atrás en la consideración, es un pedido concreto de Gustavo Quinteros para sumar competencia en un puesto con pocas variantes.
El futbolista de 29 años podría tener más oportunidades en el Xeneize tras la salida de Luis Advíncula, aunque su presente indica que una salida no está descartada. En el Rojo, el sector derecho cuenta actualmente con Leonardo Godoy y el juvenil Luciano Barros Ayala, luego de la cesión de Federico Vera a Huracán.
El interés de Independiente por Lucas Blondel
Blondel ya había sido sondeado en este mercado por Argentinos Juniors y Tigre. Según trascendió, desde Boca niegan haber recibido un llamado formal desde Avellaneda y no verían con buenos ojos cederlo a préstamo, salvo que exista una obligación de compra o una transferencia definitiva. Además, cualquier negociación deberá contemplar un eventual acuerdo salarial.
Desde su llegada al Xeneize en julio de 2023, procedente de Tigre, el lateral disputó 32 partidos y marcó cuatro goles. Con el actual cuerpo técnico no logró sumar minutos y su último encuentro fue ante Independiente, en los cuartos de final del Torneo Apertura, cuando Mariano Herrón dirigía de manera interina. El deseo del jugador es volver a tener continuidad y ser titular, con el objetivo de llegar con rodaje al Mundial de Estados Unidos, México y Canadá, pensando en una posible convocatoria a la selección de Suiza.
Mauricio Isla, otra opción para el lateral de Independiente
En paralelo, Mauricio Isla fue ofrecido a Independiente. El lateral chileno, de 37 años, se encuentra libre tras su paso por Colo-Colo y ya tuvo una etapa en el club entre agosto de 2023 y julio de 2024, periodo en el que disputó 32 partidos y convirtió dos goles.
Si bien su nombre no genera rechazo, por el momento no hubo avances concretos. En caso de que la dirigencia decida profundizar esa alternativa en lugar de la de Blondel, primero deberá definir si el futbolista está dispuesto a regresar al fútbol argentino.
