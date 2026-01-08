Atento Boca: Lucas Blondel, cerca de jugar en otro grande del fútbol argentino

Desde su llegada al Xeneize en julio de 2023, procedente de Tigre, el lateral disputó 32 partidos y marcó cuatro goles. Con el actual cuerpo técnico no logró sumar minutos y su último encuentro fue ante Independiente, en los cuartos de final del Torneo Apertura, cuando Mariano Herrón dirigía de manera interina. El deseo del jugador es volver a tener continuidad y ser titular, con el objetivo de llegar con rodaje al Mundial de Estados Unidos, México y Canadá, pensando en una posible convocatoria a la selección de Suiza.