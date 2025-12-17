Atento Boca: Miguel Merentiel está en la mira de dos clubes grandes de México

merentiel

Qué dijo Miguel Merentiel de la posibilidad de irse de Boca

Más allá de los rumores, el propio delantero se encargó de despejar dudas sobre su presente y su deseo de seguir en el club. En diálogo con el diario La Nación, dejó definiciones contundentes: "Boca es mi lugar en el mundo. Me siento muy cómodo y estoy muy feliz, tanto mi familia como yo. La pasamos muy bien y estamos felices de estar acá. La gente es una locura. Tengo una conexión terrible. La verdad que la gente siempre me lo hace sentir en todo momento. Cuando voy a la calle, cuando voy a cualquier lado siempre están ahí para darme su apoyo. Feliz, muy feliz con la gente de acá".

Además, recordó la espina de la final perdida en 2023 y ya puso el foco en lo que viene: "El sueño de todos nosotros es siempre levantar la Libertadores. Boca está donde merece estar; este club merece estar siempre en la Libertadores. Estuvimos tan cerca de ganarla que da un poco de frustración. Yo creo que la Copa es una obligación para este club siempre. Competir por la Copa es lo que demanda la historia de Boca".