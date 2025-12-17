Atento Boca: Miguel Merentiel está en la mira de dos clubes grandes de México
América y Monterrey siguen de cerca al goleador uruguayo, mientras el Xeneize se muestra dispuesto a escuchar ofertas y el delantero aguarda una mejora contractual.
El mercado de pases empieza a moverse y uno de los nombres que aparece en el radar internacional es el de Miguel Merentiel. Desde México, distintos medios aseguran que América y Monterrey, dos de los clubes más poderosos del país, tienen en carpeta al delantero de Boca de cara a la temporada 2026. Aunque por el momento no llegaron ofertas formales, en el Xeneize siguen con atención la situación de una de sus principales figuras.
Merentiel fue el máximo goleador del equipo en 2025 con 15 tantos, un registro que ya había alcanzado en 2023, cuando convirtió 18 goles. Si bien atravesó algunos altibajos a lo largo del año, su regularidad y presencia ofensiva lo mantuvieron como titular indiscutido y como uno de los futbolistas más confiables del plantel. Tanto el cuerpo técnico como la dirigencia lo consideran una pieza importante para afrontar la próxima Copa Libertadores.
La postura de Boca, sin embargo, es conocida y clara. Salvo contadas excepciones, el club no considera intransferible a ningún jugador. Merentiel tiene contrato vigente por dos temporadas más y una cláusula de rescisión fijada en 18 millones de dólares. Aunque la idea inicial siempre fue que solo se iría por ese monto, en la práctica una propuesta cercana a esa cifra sería analizada seriamente por la dirigencia.
América y Monterrey aparecen como los principales interesados, aunque ambos clubes deben resolver primero cuestiones vinculadas al cupo de extranjeros. En caso de destrabar esa situación, podrían avanzar con propuestas concretas en los próximos días. Desde el entorno del futbolista deslizan que existe interés en dar un salto económico, aunque sin forzar una salida abrupta.
En paralelo, el atacante uruguayo espera una mejora salarial que le permita continuar en el club de la Ribera con condiciones acordes a su rendimiento. No hubo, hasta ahora, contactos formales para renegociar su contrato, aunque no se descarta una reunión con Juan Román Riquelme si la situación lo amerita o si llega una oferta que obligue a tomar decisiones.
Qué dijo Miguel Merentiel de la posibilidad de irse de Boca
Más allá de los rumores, el propio delantero se encargó de despejar dudas sobre su presente y su deseo de seguir en el club. En diálogo con el diario La Nación, dejó definiciones contundentes: "Boca es mi lugar en el mundo. Me siento muy cómodo y estoy muy feliz, tanto mi familia como yo. La pasamos muy bien y estamos felices de estar acá. La gente es una locura. Tengo una conexión terrible. La verdad que la gente siempre me lo hace sentir en todo momento. Cuando voy a la calle, cuando voy a cualquier lado siempre están ahí para darme su apoyo. Feliz, muy feliz con la gente de acá".
Además, recordó la espina de la final perdida en 2023 y ya puso el foco en lo que viene: "El sueño de todos nosotros es siempre levantar la Libertadores. Boca está donde merece estar; este club merece estar siempre en la Libertadores. Estuvimos tan cerca de ganarla que da un poco de frustración. Yo creo que la Copa es una obligación para este club siempre. Competir por la Copa es lo que demanda la historia de Boca".
