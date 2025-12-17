El mapa de rivales que se le abre a Boca en su regreso a la fase de grupos de la Copa Libertadores

copa libertadores sorteo

Desde el punto de vista deportivo, las restricciones tienen un costado favorable y otro complejo. Boca evitará a tres de los brasileños más fuertes, a los dos gigantes históricos de Uruguay y a casi todos los argentinos, algo que suele equilibrar los grupos. Sin embargo, aumentan las chances de tener que jugar en la altura de Bolivia o afrontar viajes largos a plazas exigentes como Colombia o Venezuela.

El sorteo de la fase previa se realizará este miércoles al mediodía en la sede de Conmebol, en Luque, y definirá parte del cuadro. La fase de grupos, en tanto, se sortearía a fines de marzo, una vez definidos los cuatro clasificados desde la instancia preliminar. Recién entonces Boca conocerá con precisión el camino que deberá recorrer en su esperado regreso al máximo torneo continental.