Boca puso segunda por Marino Hinestroza: ya sabe las pretensiones de Atlético Nacional y acelera
El Xeneize avanzó fuerte en las negociaciones con el conjunto cafetero por el extremo de 23 años y confía en cerrar la operación en los próximos días.
Boca comenzó a moverse con mayor decisión en el mercado de pases y está muy cerca de concretar su primera incorporación de cara a la temporada 2026. En las últimas horas, el club avanzó de manera significativa en las negociaciones con Atlético Nacional por Marino Hinestroza, extremo colombiano que aparece como una de las prioridades para reforzar el ataque. Con gestiones directas y un contacto clave desde la dirigencia, el acuerdo empieza a tomar forma.
El punto de inflexión se dio tras un llamado de Juan Román Riquelme al propio futbolista, una señal clara del interés concreto del Xeneize. A partir de ese contacto, las charlas entre los clubes se destrabaron y quedaron bien encaminadas, con la intención de cerrar la transferencia en el corto plazo. Si bien no trascendieron cifras oficiales, desde Colombia habían tasado al jugador en seis millones de dólares.
Las tratativas no son nuevas. A mediados de año, las conversaciones habían ingresado en una meseta que parecía enfriar el pase, pero el escenario cambió en diciembre. Con el mercado activo y la necesidad de sumar variantes ofensivas, la dirigencia xeneize retomó las negociaciones con mayor impulso y confía en alcanzar un acuerdo definitivo en los próximos días. La idea es que Hinestroza firme un contrato a largo plazo y se sume desde el inicio de la pretemporada.
Boca acelera en el mercado de pases: Marino Hinestroza asoma como refuerzo
El extremo de 23 años acumula 82 partidos con la camiseta de Atlético Nacional y cuenta con experiencia internacional tras pasos por Palmeiras, Pachuca y Columbus Crew, en Estados Unidos. Zurdo, rápido y desequilibrante por la banda derecha, suma 11 goles y 14 asistencias en su carrera reciente. Por sus características, en Boca lo comparan con Sebastián Villa, otro colombiano que supo marcar diferencias con su explosión y velocidad.
Desde el entorno del jugador aseguran que Hinestroza está convencido de dar el salto al fútbol argentino y ve con muy buenos ojos la posibilidad de vestir la camiseta azul y oro. Esa predisposición quedó reflejada en sus propias palabras, expresadas tiempo atrás, cuando manifestó: "Boca es un grande de Argentina, del continente, es un equipo muy grande, muy interesante. Esperemos que sea lo que Dios quiera". Hoy, esa frase parece estar más cerca de transformarse en realidad.
Mientras Boca sigue atento a otros frentes del mercado, la posible llegada de Hinestroza asoma como el primer movimiento fuerte del ciclo. Si se concreta, el Xeneize sumará juventud, potencia y proyección ofensiva, con la expectativa de que el colombiano pueda adaptarse rápido y convertirse en una pieza importante dentro de un plantel que apunta alto en 2026.
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario