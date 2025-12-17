Boca puso segunda por Marino Hinestroza: ya sabe las pretensiones de Atlético Nacional y acelera

Las tratativas no son nuevas. A mediados de año, las conversaciones habían ingresado en una meseta que parecía enfriar el pase, pero el escenario cambió en diciembre. Con el mercado activo y la necesidad de sumar variantes ofensivas, la dirigencia xeneize retomó las negociaciones con mayor impulso y confía en alcanzar un acuerdo definitivo en los próximos días. La idea es que Hinestroza firme un contrato a largo plazo y se sume desde el inicio de la pretemporada.