Paraguay vs. Ecuador, por las Eliminatorias Sudamericanas 2026: horario, formaciones y TV

La Tri, sin embargo, no contará con Alan Franco, expulsado en la jornada anterior. El desafío será tratar de ganar en Asunción, algo que nunca logró en Eliminatorias. Pese a no jugarse nada en cuanto a la clasificación, el equipo buscará cerrar su participación con buenos resultados antes de recibir a Argentina en la última fecha.

El choque en el Defensores del Chaco se presenta con un condimento especial: el local está a un paso de volver al Mundial después de 15 años y su gente espera una fiesta. El visitante, ya clasificado, quiere ser juez de la ilusión guaraní.

Paraguay vs. Ecuador: probables formaciones

Paraguay: Aún el entrenador no definió la posible formación que jugará el partido, se prevé que en las próximas horas defina el armado. DT: Gustavo Alfaro.

Ecuador: Hernán Galíndez; Ángelo Preciado, Piero Hincapié, William Pacho, Pervis Estupiñán; Moisés Caicedo, Kendry Páez; Pedro Vite, Gonzalo Plata, Nilson Angulo; Enner Valencia. DT: Sebastián Beccacece.

Paraguay vs. Ecuador: otros datos

Hora: 20:30.

20:30. Estadio: Defensores del Chaco.

Defensores del Chaco. Árbitro: Raphael Claus (BRA).

Raphael Claus (BRA). VAR: Rodolpho Toski (BRA).

Rodolpho Toski (BRA). TV: TyC Sports Play.

Así está la tabla de las Eliminatorias rumbo al Mundial 2026

