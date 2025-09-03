Paraguay vs. Ecuador, por las Eliminatorias Sudamericanas 2026: horario, formaciones y TV
La Albirroja necesita sumar para sellar su clasificación en Asunción, mientras que la Tri afronta el encuentro ya con el pasaje asegurado.
El estadio Defensores del Chaco será testigo este jueves a las 20:30 de un partido clave para Paraguay, que se medirá con Ecuador en la decimoséptima fecha de las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial 2026. La Albirroja quiere aprovechar el apoyo de su gente y cerrar su clasificación a la próxima Copa del Mundo, un objetivo que está a tan solo un empate de distancia.
El equipo dirigido por Gustavo Alfaro llega a este compromiso con 24 puntos en la tabla, luego de haber perdido el invicto frente a Brasil en la jornada anterior. La derrota 1-0 en condición de visitante dejó algunas dudas, pero el rendimiento general de Paraguay en casa lo mantiene como favorito.
De hecho, de lograr la clasificación, no sería descabellado que el Gobierno declare un feriado nacional en reconocimiento a la hazaña, ya que la última participación mundialista fue en Sudáfrica 2010.
Las bajas, sin embargo, preocupan al cuerpo técnico. Futbolistas importantes como Isidro Pitta, Ronaldo Dejesús, Mathías Villasanti, Julio Enciso y Fabián Balbuena no estarán disponibles por diferentes lesiones. En contrapartida, Ronaldo Martínez, delantero de Platense, fue convocado por primera vez y podría tener minutos en este encuentro trascendental.
Ecuador, por su parte, llega clasificado y con la tranquilidad de haber asegurado su boleto en la fecha pasada. El conjunto dirigido por Félix Sánchez Bas acumula una racha positiva y no conoce la derrota desde septiembre de 2024. Aunque el empate sin goles se repitió en tres de sus últimos partidos, incluido el más reciente frente a Perú, los puntos fueron suficientes para alcanzar la meta.
La Tri, sin embargo, no contará con Alan Franco, expulsado en la jornada anterior. El desafío será tratar de ganar en Asunción, algo que nunca logró en Eliminatorias. Pese a no jugarse nada en cuanto a la clasificación, el equipo buscará cerrar su participación con buenos resultados antes de recibir a Argentina en la última fecha.
El choque en el Defensores del Chaco se presenta con un condimento especial: el local está a un paso de volver al Mundial después de 15 años y su gente espera una fiesta. El visitante, ya clasificado, quiere ser juez de la ilusión guaraní.
Paraguay vs. Ecuador: probables formaciones
- Paraguay: Aún el entrenador no definió la posible formación que jugará el partido, se prevé que en las próximas horas defina el armado. DT: Gustavo Alfaro.
- Ecuador: Hernán Galíndez; Ángelo Preciado, Piero Hincapié, William Pacho, Pervis Estupiñán; Moisés Caicedo, Kendry Páez; Pedro Vite, Gonzalo Plata, Nilson Angulo; Enner Valencia. DT: Sebastián Beccacece.
Paraguay vs. Ecuador: otros datos
- Hora: 20:30.
- Estadio: Defensores del Chaco.
- Árbitro: Raphael Claus (BRA).
- VAR: Rodolpho Toski (BRA).
- TV: TyC Sports Play.
Así está la tabla de las Eliminatorias rumbo al Mundial 2026
