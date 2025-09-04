Lionel Messi juega el último duelo por Eliminatorias en Argentina: estadísticas y recuerdos con la Selección

La Copa América 2011: silbidos y críticas

No todo fue reconocimiento para Messi en Argentina. Durante la Copa América 2011, jugada en el país, la Selección dirigida por Sergio Batista sufrió una temprana eliminación y el capitán vivió uno de sus momentos más duros con la hinchada.

El 1 de julio, en el estadio Único de La Plata, la Selección empató 1-1 con Bolivia y los silbidos del público marcaron la noche. Luego, en Santa Fe, el equipo igualó 0-0 con Colombia y cayó ante Uruguay en cuartos de final por penales, tras otro empate 1-1. En esos encuentros Messi no convirtió goles y fue blanco de críticas que cuestionaban incluso su compromiso con la camiseta argentina. “En Santa Fe me dijeron de todo, fue bastante duro”, reconoció tiempo después.

La consagración y el gol 100 en Santiago del Estero

Con el tiempo, los títulos cambiaron la historia. La conquista de la Copa América 2021, la Finalissima 2022 y, sobre todo, el Mundial de Qatar 2022, transformaron la relación entre Messi y el público. El capitán pasó de recibir reproches a ser ovacionado en cada presentación en el país.

En marzo de 2023, en Santiago del Estero, protagonizó otro hito: en el amistoso frente a Curazao marcó su gol número 100 con la Selección Argentina. Esa noche, ya consagrado campeón del mundo, fue ovacionado en un clima de fiesta y agradecimiento, sellando definitivamente su lugar como máximo ídolo popular.