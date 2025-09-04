La frase viral de Gustavo Alfaro sobre Paraguay en la previa de las Eliminatorias: "Me hizo daño"

gustavo alfaro 1

Consciente de la ilusión que genera el equipo en su país adoptivo, destacó que, si hay una nación que merece una alegría futbolera, esa es Paraguay. Y en ese marco, subrayó la importancia del duelo contra Ecuador, en el que un empate garantizará la clasificación directa a la Copa del Mundo. “Nuestro sueño es tener el privilegio de abrazarnos al final del partido y decir que lo logramos”, manifestó.

Más allá de los desafíos deportivos, el exentrenador de Boca y de la Selección de Ecuador y Costa Rica insistió en su mirada humanista del fútbol: “No dirijo jugadores de fútbol, dirijo personas que sienten, que tienen miedos, frustraciones y sueños”. Esa perspectiva, según explicó, lo llevó a valorar más que nunca la conexión emocional con sus dirigidos y con toda la sociedad paraguaya.