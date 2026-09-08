Franco Colapinto hizo un balance tras Monza y ya palpita el GP de Madrid: "Estoy frustrado, pero orgulloso"
El piloto argentino repasó su remontada en el circuito italiano, explicó el potencial del auto y se ilusionó con la carrera en la capital española.
Franco Colapinto completó un fin de semana recargado de emociones intensas en el mítico trazado de Monza. Tras una jornada con marcados altibajos pero un ritmo que invita a la ilusión, el piloto argentino realizó un profundo balance sobre su actuación en la Fórmula 1 y puso de inmediato la mirada en el próximo e histórico desafío del calendario en España.
Franco Colapinto, la remontada en Monza y el Gran Premio de Madrid
En la cita italiana, el oriundo de Pilar inició desde el séptimo lugar del casillero y protagonizó una notable maniobra inicial que lo catapultó de manera transitoria hasta el tercer puesto. Sin embargo, un desafortunado despiste durante una relanzada lo relegó al puesto 16, obligándolo a remar desde el fondo de la grilla para lograr una notable recuperación y finalizar dentro de la zona de puntos.
"Después de un tiempo para reflexionar sobre el fin de semana de carreras en Monza, creo que como equipo podemos estar orgullosos. El ritmo que mostramos fue fuerte en cada sesión y, aunque estoy frustrado con mi carrera, ejecutamos una fuerte recuperación para terminar en los puntos", analizó Colapinto con total madurez respecto a lo vivido en pista.
Sin tiempo para lamentarse, el piloto albiceleste ya palpita la llegada al Gran Premio de Madrid, una fecha sumamente especial en lo personal. Franco vivió en la capital española durante varios años en sus inicios dentro del automovilismo europeo y conoce a la perfección el ambiente de la ciudad.
El trazado madrileño presentará un reto inédito para toda la categoría. Según el propio deportista, el circuito tiene un diseño único con curvas exigentes como el peralte de la variante 12, por lo que encontrar el ritmo rápidamente en los entrenamientos libres resultará crucial para pelear bien arriba.
Asimismo, el piloto de Alpine remarcó que las recientes actualizaciones introducidas en el monoplaza dieron un salto de calidad notable. El objetivo trazado por la escudería para la competencia en territorio ibérico será maximizar ese rendimiento aerodinámico y volver a sumar unidades para consolidar la curva ascendente en el campeonato mundial.
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