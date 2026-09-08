Franco Colapinto hizo un balance tras Monza y ya palpita el GP de Madrid: "Estoy frustrado, pero orgulloso"

Franco Colapinto, la remontada en Monza y el Gran Premio de Madrid

En la cita italiana, el oriundo de Pilar inició desde el séptimo lugar del casillero y protagonizó una notable maniobra inicial que lo catapultó de manera transitoria hasta el tercer puesto. Sin embargo, un desafortunado despiste durante una relanzada lo relegó al puesto 16, obligándolo a remar desde el fondo de la grilla para lograr una notable recuperación y finalizar dentro de la zona de puntos.