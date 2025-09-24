Franco Colapinto sorprendió con sus elogios a Flavio Briatore: "Creo en él y le estoy agradecido"
El piloto argentino destacó la influencia del directivo italiano en su carrera y aseguró que Alpine volverá a pelear arriba gracias a su gestión.
Franco Colapinto atraviesa un año lleno de aprendizajes en la Fórmula 1 y, lejos de esquivar temas delicados, dejó una declaración que resonó fuerte en el paddock. En una entrevista con F1 Beyond The Grid, el podcast oficial de la categoría, el piloto argentino se deshizo en elogios hacia Flavio Briatore, actual asesor ejecutivo de Alpine y figura histórica de la máxima categoría.
“Creo en Flavio Briatore. Va a llevar a Alpine de vuelta a lo más alto. Aprendí mucho de él y le estoy muy agradecido. Me convirtió en una persona mucho más fuerte psicológicamente”, expresó Colapinto, quien en 2024 había sido contratado como piloto de reserva por la escudería y ahora disfruta de la posibilidad de correr como titular.
El vínculo entre ambos no deja indiferente a nadie. Briatore, conocido por su estilo duro y polémico, no siempre es bien visto en el ambiente. Sin embargo, Franco aseguró que esa exigencia fue clave para fortalecer su carácter: “Este año, al tener un comienzo difícil, me hizo mucho más fuerte. Ahora puedo aprovechar esas cosas, volverme más duro y eso es bueno para el futuro, para cuando podamos estar en la cima”, agregó.
El argentino reconoció que el presente del equipo dista de ser ideal, aunque confía en que la base que están construyendo dará frutos. “No me centro demasiado en lo que viene. Sé que tengo mucho por aprender y el auto todavía no está donde queremos, pero llegará el momento y quiero estar preparado para eso. Ese es mi objetivo”, explicó.
También se refirió a la relación con Pierre Gasly, su compañero de equipo, quien recientemente renovó su contrato con Alpine: “Pierre es un gran tipo. Ya nos conocíamos de antes y siempre nos llevamos bien. Ahora que compartimos equipo, formamos una estructura sólida para empujar juntos, incluso en momentos difíciles”.
Atento Colapinto: el cronograma del Gran Premio de Singapur
Viernes 3 de octubre
- Prácticas Libres 1: 06.30 a 07.30
- Prácticas Libres 2: 10.00 a 11.00
Sábado 4 de octubre
- Prácticas Libres 3: 06.30 a 07.30
- Clasificación: 10.00 a 11.00
Domingo 5 de octubre
- Carrera: 09.00
