Franco Colapinto sorprendió con sus elogios a Flavio Briatore: "Creo en él y le estoy agradecido"

El argentino reconoció que el presente del equipo dista de ser ideal, aunque confía en que la base que están construyendo dará frutos. “No me centro demasiado en lo que viene. Sé que tengo mucho por aprender y el auto todavía no está donde queremos, pero llegará el momento y quiero estar preparado para eso. Ese es mi objetivo”, explicó.

También se refirió a la relación con Pierre Gasly, su compañero de equipo, quien recientemente renovó su contrato con Alpine: “Pierre es un gran tipo. Ya nos conocíamos de antes y siempre nos llevamos bien. Ahora que compartimos equipo, formamos una estructura sólida para empujar juntos, incluso en momentos difíciles”.

Atento Colapinto: el cronograma del Gran Premio de Singapur

Viernes 3 de octubre

Prácticas Libres 1: 06.30 a 07.30

06.30 a 07.30 Prácticas Libres 2: 10.00 a 11.00

Sábado 4 de octubre

Prácticas Libres 3: 06.30 a 07.30

06.30 a 07.30 Clasificación: 10.00 a 11.00

Domingo 5 de octubre

Carrera: 09.00