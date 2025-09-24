Franco Colapinto presiona a Pierre Gasly en Alpine: los números que revelan su ventaja en las últimas carreras
El piloto argentino mostró mejor ritmo que su compañero en los últimos grandes premios, mientras el francés habló de “cosas extrañas” en el bajo rendimiento de la escudería.
Franco Colapinto vive un gran presente en la Fórmula 1 y en Alpine, donde en las últimas cuatro carreras registró un ritmo superior al de Pierre Gasly. Mientras el francés habló de “cosas extrañas” en el auto, el argentino se enfoca en seguir creciendo y aprovechar cada oportunidad pese al flojo rendimiento de la escudería.
El presente del piloto argentino en la máxima categoría del automovilismo contrasta con las dudas que atraviesa su compañero. En las últimas cuatro carreras, el argentino mostró un ritmo de carrera más competitivo, mientras que el francés dejó entrever su incomodidad en el funcionamiento del auto.
Los números que marcan la diferencia de Franco Colapinto
De acuerdo al análisis de f1pace.com, Colapinto fue más veloz que Gasly en las citas de Hungría, Países Bajos, Italia y Azerbaiyán:
Hungría: 1m22s570 vs 1m23s091
Zandvoort: 1m16s469 vs 1m16s734
Monza: 1m24s166 vs 1m24s155
Bakú: 1m47s207 vs 1m47s424
Además, el especialista Lucas Corsino subrayó que desde su debut, el bonaerense siempre superó en ritmo promedio a sus compañeros de equipo, incluida su etapa con Alexander Albon en Williams.
La visión de Pierre Gasly y el futuro de Alpine
El piloto francés, que renovó contrato hasta 2028, mostró frustración al finalizar 18° en Bakú. “Llevamos cuatro o cinco carreras con situaciones extrañas. Actualmente no tenemos ritmo y eso no nos ayuda”, señaló. La escudería francesa, última en el Campeonato de Constructores, no introducirá mejoras en lo que resta de la temporada, ya que trabaja en el auto de 2026.
Con apenas 19 grandes premios disputados, Colapinto ya dejó huella. Su confianza se refleja tanto en declaraciones como en maniobras, como las que protagonizó en Azerbaiyán frente a Nico Hülkenberg, Oliver Bearman y Lance Stroll. El argentino apunta a seguir sumando experiencia y no descarta volver a pelear por puntos en los próximos circuitos: “Sé que cuando vengan pistas favorables, vamos a estar ahí adelante”.
