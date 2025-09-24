Franco Colapinto presiona a Pierre Gasly en Alpine: los números que revelan su ventaja en las últimas carreras

colapinto gasly 1

La visión de Pierre Gasly y el futuro de Alpine

El piloto francés, que renovó contrato hasta 2028, mostró frustración al finalizar 18° en Bakú. “Llevamos cuatro o cinco carreras con situaciones extrañas. Actualmente no tenemos ritmo y eso no nos ayuda”, señaló. La escudería francesa, última en el Campeonato de Constructores, no introducirá mejoras en lo que resta de la temporada, ya que trabaja en el auto de 2026.

Con apenas 19 grandes premios disputados, Colapinto ya dejó huella. Su confianza se refleja tanto en declaraciones como en maniobras, como las que protagonizó en Azerbaiyán frente a Nico Hülkenberg, Oliver Bearman y Lance Stroll. El argentino apunta a seguir sumando experiencia y no descarta volver a pelear por puntos en los próximos circuitos: “Sé que cuando vengan pistas favorables, vamos a estar ahí adelante”.