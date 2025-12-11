Atento Racing: un gigante de Brasil preguntó condiciones por Santiago Sosa
El campeón de la Libertadores consultó condiciones por el capitán de Racing, que tiene contrato hasta 2027 y cláusula de 12 millones de euros.
Santiago Sosa volvió a quedar en el centro de la escena en Avellaneda en las últimas horas. El volante, figura determinante desde su llegada en enero de 2024, despertó el interés de Flamengo, que ya pidió información sobre su situación contractual. Por el momento, en Racing no recibieron ninguna propuesta formal, pero la preocupación existe puertas adentro pensando en la posibilidad de perder a una de sus máximas figuras de cara a la próxima temporada.
El mediocampista, uno de los jugadores más regulares del plantel de Gustavo Costas, posee una cláusula de 12 millones de euros y contrato vigente hasta fines de 2027. Además, puertas adentro trabajan en una mejora salarial y en elevar la cláusula para blindarlo ante posibles intentos de salida en el próximo mercado de pases. El interés carioca llega justo cuando el futbolista se prepara para disputar la final del Torneo Clausura 2025 ante Estudiantes de La Plata, en busca de sumar otra estrella a su ciclo en el club.
Santiago Sosa, uno de los grandes objetivos en este mercado de pases
Desde su desembarco en Racing, primero cedido desde Atlanta United y luego adquirido —80% del pase por US$ 4.000.000, pagaderos en cuatro cuotas iguales entre febrero de 2025 y septiembre de 2026—, Sosa disputó 87 partidos, convirtió cuatro goles y fue utilizado tanto como volante central como líbero. Su entrega, especialmente tras la fractura en el rostro y su rápida recuperación para volver a jugar ante River, lo convirtió en uno de los futbolistas más queridos por los hinchas.
Con varios equipos siguiéndolo de cerca, en la Academia entienden que sostenerlo será clave para aspirar a nuevos títulos en 2026, en una etapa donde Gustavo Costas busca mantener la columna vertebral del plantel y sumar algo de jerarquía para seguir peleando lo más arriba posible.
Temas
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario