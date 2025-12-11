Atento Racing: un gigante de Brasil preguntó condiciones por Santiago Sosa

El mediocampista, uno de los jugadores más regulares del plantel de Gustavo Costas, posee una cláusula de 12 millones de euros y contrato vigente hasta fines de 2027. Además, puertas adentro trabajan en una mejora salarial y en elevar la cláusula para blindarlo ante posibles intentos de salida en el próximo mercado de pases. El interés carioca llega justo cuando el futbolista se prepara para disputar la final del Torneo Clausura 2025 ante Estudiantes de La Plata, en busca de sumar otra estrella a su ciclo en el club.