Lanús vs. River por el Torneo Clausura 2025: horario, formaciones y cómo ver en vivo
Tras la sufrida clasificación a cuartos de final de la Copa Libertadores, el "Millonario" visita la Fortaleza en busca de seguir prendido en el certamen local.
Lanús y River se enfrentan este lunes en el marco de uno de los partidos que cierran la fecha 6 del Torneo Apertura 2025 de la Liga Profesional de Fútbol.
El encuentro se disputa desde las 21.15 horas en el Estadio Ciudad de Lanús - Néstor Díaz Pérez, con arbitraje de Leandro Rey Hilfer y televisación de ESPN Premium.
Ambos equipos llegan de actividad en la semana, con sufridas clasificaciones por penales: el "Millonario" casi lo pierde en el Monumental ante Libertad, para finalmente avanzar a cuartos de final de la Copa Libertadores; mientras que el "Granate" igualó la serie sobre la hora para imponerse en la definición ante Central Córdoba, para seguir en la Sudamericana.
En este contexto, el entrenador Marcelo Gallardo dispuso algunos regreso a la lista de concentrados para este encuentro, siendo la vuelta de Maximiliano Salas la más importante. Además, le dio descanso a varios de los referentes, que ni siquiera concentraron: Enzo Pérez, Marcos Acuña, Paulo Díaz y Nacho Fernández.
Enfrente estará el dueño de casa, que se encuentra en zona de clasificación en el Torneo Clausura, pese a un inicio esquivo, con dos derrotas en las primeras dos jornadas.
A pesar del desgaste en la clasificación ante Central Córdoba, el equipo de Mauricio Pellegrino no tendrá compromisos entresemana y por eso podrá poner lo mejor que tenga a disposición. Consciente de que un triunfo lo posicionaría muy bien de cara a los playoffs, Lanús saldrá a buscar un buen resultado.
Formaciones de Lanús vs. River por el Torneo Clausura
Lanús: Nahuel Losada; Gonzalo Pérez, Carlos Izquierdoz, Ezequiel Muñoz, Sasha Marcich; Agustín Cardozo, Agustín Medina; Eduardo Salvio, Franco Watson, Dylan Aquino; Rodrigo Castillo. DT: Mauricio Pellegrino.
River: Franco Armani; Gonzalo Montiel o Sebastián Boselli, Juan Carlos Portillo, Milton Casco; Juan Fernando Quintero, Giuliano Galoppo, Kevin Castaño, Matías Galarza o Santiago Lencina; Facundo Colidio y Sebastián Driussi o Miguel Ángel Borja. DT: Marcelo Gallardo.
Datos de Lanús vs. River por el Torneo Clausura
- Hora: 21.15.
- TV: ESPN Premium.
- Árbitro: Leandro Rey Hilfer.
- Estadio: Ciudad de Lanús - Néstor Díaz Pérez.
