Los 11 de Marcelo Gallardo para que River enfrente a Lanús por el Torneo Clausura
El Millonario, líder del Grupo B, visitará al Granate con varias modificaciones por la seguidilla de partidos y pensando también en la Copa Argentina.
Luego de la agónica clasificación a los cuartos de final de la Copa Libertadores tras superar a Libertad por penales, River vuelve a enfocarse en el Torneo Clausura 2025. Este lunes, desde las 21:15, el equipo de Marcelo Gallardo visitará a Lanús en La Fortaleza por la sexta fecha del Grupo B, con un equipo que presentará varias modificaciones.
El Muñeco decidió preservar a varios titulares por el enorme desgaste físico del último jueves, cuando el equipo jugó todo el segundo tiempo con 10 hombres por la expulsión de Giuliano Galoppo. Enzo Pérez, Marcos Acuña e Ignacio Fernández, los jugadores de mayor experiencia, no estarán en el equipo, al igual que Paulo Díaz, quien sufrió un traumatismo en uno de sus tobillos.
En su lugar, ingresarían Kevin Castaño, Milton Casco, Matías Galarza y Lautaro Rivero, para darle frescura al equipo. Además, Gonzalo Montiel y Lucas Martínez Quarta, recién recuperado de una lesión, también podrían descansar. Si esto ocurre, Sebastián Boselli se perfila como lateral derecho, mientras que Juan Carlos Portillo sumaría su segunda aparición como primer marcador central.
En el mediocampo, la gran novedad será la vuelta a la titularidad de Juan Fernando Quintero, quien busca revancha tras haber sido reemplazado ante Libertad. El colombiano había mostrado buenas pinceladas de fútbol hasta la expulsión de Galoppo, y ahora tendrá la oportunidad de comandar la creación de juego.
Santiago Lencina, que perdió su lugar en el equipo titular por una merma en su rendimiento, pelea un puesto con Quintero, Galoppo y Galarza. El juvenil ofrece variantes tácticas, ya que puede desempeñarse como extremo o como volante interno, según el esquema elegido por Gallardo.
En la ofensiva, la gran noticia es el regreso de Maximiliano Salas, recuperado tras más de tres semanas de inactividad. Sin embargo, el ex-Racing comenzaría desde el banco, mientras que la dupla titular se definiría entre Facundo Colidio y Sebastián Driussi o Miguel Borja. El goleador colombiano, que anotó el 1-0 ante Libertad, arrastra una molestia en un dedo del pie, aunque podría ser titular.
La probable formación de River vs. Lanús esta noche
- Franco Armani; Gonzalo Montiel o Sebastián Boselli, Juan Carlos Portillo, Lautaro Rivero, Milton Casco; Juan Fernando Quintero, Giuliano Galoppo, Kevin Castaño, Matías Galarza o Santiago Lencina; Facundo Colidio, Miguel Borja o Sebastián Driussi. DT: Marcelo Gallardo.
