Atento River: pidió un cupo extra por lesión y acelera a fondo por Francisco Álvarez

La intención inicial era resolver la operación antes del límite reglamentario de este miércoles. Sin embargo, las diferencias económicas entre ambas directivas enfriaron el primer intento. La oferta formal del conjunto de Núñez fue de tres millones de dólares por el 50% del pase, pero en La Paternal se mantuvieron inflexibles en su postura: pretenden seis millones por el 70% de la ficha del sanjuanino. La prórroga le otorga a River el aire necesario para continuar las charlas a lo largo de la semana y acercar a las partes.