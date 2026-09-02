Atento River: pidió un cupo extra por lesión y acelera a fondo por Francisco Álvarez
El Millonario dispondrá de diez días para cerrar la incorporación del defensor de Argentinos Juniors tras confirmarse la grave rotura de ligamentos del juvenil Giorgio Constantini.
El mercado de pases de River no se detiene ni sobre la hora de cierre. Tras confirmarse la rotura del ligamento cruzado anterior y el menisco de la rodilla derecha de Giorgio Constantini, la dirigencia apeló al reglamento para solicitar un cupo de incorporación de emergencia. La AFA otorgará una prórroga de diez días para contratar futbolistas inscriptos en el medio local, y en Núñez ya aceleran los cañones con un apuntado prioritario: el marcador central Francisco Álvarez.
La intención inicial era resolver la operación antes del límite reglamentario de este miércoles. Sin embargo, las diferencias económicas entre ambas directivas enfriaron el primer intento. La oferta formal del conjunto de Núñez fue de tres millones de dólares por el 50% del pase, pero en La Paternal se mantuvieron inflexibles en su postura: pretenden seis millones por el 70% de la ficha del sanjuanino. La prórroga le otorga a River el aire necesario para continuar las charlas a lo largo de la semana y acercar a las partes.
La necesidad del cuerpo técnico de sumar a un zaguero diestro tiene un trasfondo apremiante. Más allá de que Lucas Martínez Quarta garantizó su continuidad en el club al menos hasta fin de año, el plantel acarrea complicaciones físicas en el puesto. Tobías Ramírez padece una afección crónica en la rodilla derecha que le impide reaparecer con el primer equipo, situación sumada a la meseta futbolística del propio Chino. Por este motivo, el perfil de Álvarez reapareció como la prioridad absoluta en la agenda de Núñez.
Cupo extra, números del mercado de River y las credenciales de Francisco Álvarez
Formado en las divisiones inferiores de San Martín de San Juan, el defensor de 26 años dio saltos firmes en su carrera tras vestir las camisetas de Talleres de Córdoba, Patronato y Barracas Central.
Desde su arribo a Argentinos Juniors en 2024, el futbolista oriundo de Villa Krause se afianzó como uno de los pilares del equipo, sumando más de 100 encuentros disputados, destacándose por su ductilidad con los pies, firmeza en el mano a mano y un sorpresivo olfato goleador de 13 tantos convertidos en Primera División.
En este trayecto, Álvarez vive su momento de mayor plenitud futbolística como referente del Bicho, conjunto que comparte el liderazgo de la tabla anual con Independiente Rivadavia de Mendoza. Con la venia de la AFA para sumar un refuerzo, la directiva del Millonario confía en destrabar la negociación en las próximas horas para ofrecerle a su plantel una variante de jerarquía en la zaga.
Los números de Francisco Álvarez
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