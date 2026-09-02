Matías Galarza Fonda tomó una decisión y se aleja definitivamente de River: dónde jugará
El mediocampista paraguayo no regresará al predio de Cantilo mientras espera resolver su futuro, después de quedar fuera de los planes del Millonario.
El futuro de Matías Galarza Fonda continúa sin definirse, pero el mediocampista ya tomó una determinación respecto de su situación en River. A pocos días del cierre de los principales mercados de pases, el futbolista decidió no regresar al predio de Cantilo y permanecer en Paraguay mientras espera una alternativa que le permita continuar su carrera lejos del Millonario.
Galarza Fonda es uno de los jugadores que quedaron apartados del plantel profesional y que todavía no lograron encontrar un nuevo destino. En la misma situación se encuentran Matías Viña y Fabricio Bustos, aunque el caso del mediocampista paraguayo presenta algunas particularidades y podría resolverse antes que los otros.
El futbolista volvió durante julio después de finalizar su préstamo en Atlanta United, pero no consiguió ganarse un lugar dentro de la consideración del cuerpo técnico. Su regreso al club de Núñez no tuvo el protagonismo esperado y, ante la falta de continuidad, comenzó a buscar una salida durante el actual mercado de pases.
Galarza Fonda no volverá a entrenarse con River
Una de las posibilidades que surgieron para Galarza Fonda fue la de regresar al fútbol paraguayo. Olimpia, club en cuyas divisiones inferiores se formó el mediocampista, había mostrado interés y llegó a evaluar una propuesta para incorporarlo. La operación contemplaba un préstamo por 18 meses, con una opción de compra obligatoria si llegase a cumplir ciertos objetivos.
Sin embargo, las negociaciones no llegaron a buen puerto dentro de los plazos esperados y la posibilidad de que el futbolista se incorpore al Decano comenzó a perder fuerza. El escenario genera incertidumbre porque el mercado paraguayo se encuentra próximo a su cierre.
De esta manera, podría tener que analizar otras alternativas para continuar su carrera y evitar permanecer sin actividad competitiva durante los próximos meses. Una de las opciones que todavía aparece en el horizonte es el fútbol de Brasil o México, ya que ambos mercados mantienen abiertas sus ventanas de incorporaciones hasta el 11 de septiembre.
Un contraste marcado entre River y Paraguay
La situación de Galarza Fonda resulta llamativa si se tiene en cuenta su rendimiento con la selección paraguaya durante el Mundial 2026. El mediocampista tuvo participación importante con la Albirroja y logró destacarse en el torneo internacional. En los cuatro partidos que disputó, consiguió marcar un gol ante Turquía y aportar una asistencia frente a Alemania.
Su realidad en el Millonario, en cambio, fue muy diferente. Después de regresar de Atlanta United, el paraguayo disputó 14 encuentros con la camiseta del Millonario, pero no consiguió marcar goles ni brindar asistencias. La falta de protagonismo terminó siendo determinante para que el club buscara una alternativa para su futuro. Ahora, aguarda una definición.
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