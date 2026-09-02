Matías Galarza Fonda tomó una decisión y se aleja definitivamente de River: dónde jugará

De esta manera, podría tener que analizar otras alternativas para continuar su carrera y evitar permanecer sin actividad competitiva durante los próximos meses. Una de las opciones que todavía aparece en el horizonte es el fútbol de Brasil o México, ya que ambos mercados mantienen abiertas sus ventanas de incorporaciones hasta el 11 de septiembre.

Un contraste marcado entre River y Paraguay

La situación de Galarza Fonda resulta llamativa si se tiene en cuenta su rendimiento con la selección paraguaya durante el Mundial 2026. El mediocampista tuvo participación importante con la Albirroja y logró destacarse en el torneo internacional. En los cuatro partidos que disputó, consiguió marcar un gol ante Turquía y aportar una asistencia frente a Alemania.

Su realidad en el Millonario, en cambio, fue muy diferente. Después de regresar de Atlanta United, el paraguayo disputó 14 encuentros con la camiseta del Millonario, pero no consiguió marcar goles ni brindar asistencias. La falta de protagonismo terminó siendo determinante para que el club buscara una alternativa para su futuro. Ahora, aguarda una definición.