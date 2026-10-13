Atento River: quién es Santiago Espíndola, la joya con cláusula millonaria que podría debutar
El mediocampista de 18 años, figura de las juveniles de la Selección Argentina y de la Reserva, fue convocado para el partido frente a Sarmiento en Junín en medio del proceso de renovación del plantel.
En el marco de un ambicioso proceso de reestructuración en el que River invirtió más de 70 millones de dólares, la dirigencia y el cuerpo técnico buscan consolidar la presencia de los juveniles del club en el equipo principal. En ese contexto, tras la buena imagen dejada por Lautaro Pereyra el último fin de semana, la gran novedad para la visita de este miércoles ante Sarmiento de Junín es la primera citación del volante juvenil Santiago Espíndola.
Nacido en Rojas, provincia de Buenos Aires, el mediocampista central de 18 años es catalogado como una de las joyas de mayor proyección de las inferiores millonarias. Formado en la Reserva y de destacado rodaje en los representativos nacionales juveniles —viene de lograr el subcampeonato Sub-20 en los Juegos Suramericanos de Santa Fe—, la dirigencia blindó su ficha en abril de este año con una renovación contractual hasta diciembre de 2030 y una cláusula de rescisión estipulada en 100 millones de dólares.
Quién es la joya de River con cláusula millonaria que tendrá su debut en Primera
IMPORTANTE: Santiago Espíndola y su gol agónico para la Selección Argentina en los Juegos Suramericanos
Llegó a la institución a los 13 años para probarse como enganche, pasó brevemente por la posición de lateral derecho y terminó consolidándose en el eje de la mitad de la cancha. Si bien actúa como volante central, su versatilidad táctica y dinámica le permiten desempeñarse como interno por ambas bandas. Con 24 partidos y cuatro goles en Reserva durante el año, destaca por su inteligencia en la lectura del juego, manejo de ambos perfiles y capacidad para ejercer presión alta.
El recambio en la zona media se profundizó con el ingreso de Espíndola en la nómina, ocupando el lugar de Lucas Silva, quien retornó a la Tercera división. En un sector donde Fausto Vera viene sumando rodaje ante la recuperación de Aníbal Moreno, el juvenil llega para pelear un lugar y comenzar su camino profesional.
Inspirado en la impronta de Enzo Pérez por posicionamiento y en la llegada al área de Enzo Fernández, las dos máximas referencias futbolísticas que reconoce tener en su puesto, el pibe de la cantera millonaria tendrá en Junín su primera experiencia junto al plantel profesional.
Temas
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario