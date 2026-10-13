Atento River: quién es Santiago Espíndola, la joya con cláusula millonaria que podría debutar

En el marco de un ambicioso proceso de reestructuración en el que River invirtió más de 70 millones de dólares, la dirigencia y el cuerpo técnico buscan consolidar la presencia de los juveniles del club en el equipo principal. En ese contexto, tras la buena imagen dejada por Lautaro Pereyra el último fin de semana, la gran novedad para la visita de este miércoles ante Sarmiento de Junín es la primera citación del volante juvenil Santiago Espíndola.