Golazo y agónico triunfo de la Selección Argentina ante Perú para meterse en la final de Juegos Suramericanos
Un golazo de Santiago Espíndola sobre la hora selló el pasaje del equipo de Diego Placente a la definición por la medalla de oro, donde esperará por Paraguay o Chile.
La Selección Argentina juvenil firmó un triunfo electrizante y se metió de lleno en la gran final de los Juegos Suramericanos. En un trámite sumamente parejo que parecía destinado de manera inevitable a la definición por penales, la Albiceleste destrabó el encuentro en el último suspiro gracias a un zapatazo salvador y se impuso de manera agónica frente a Perú para asegurar una nueva medalla en la competencia.
El seleccionado conducido por Diego Placente fue el que más buscó a lo largo de los 90 minutos de juego en el estadio Marcelo Bielsa. Pese al dominio territorial y las intenciones de romper el cero, la falta de eficacia le impidió reflejar la ventaja en el marcador con anterioridad. Sin embargo, el premio al sostener la insistencia hasta el cierre terminó llegando cuando el partido se moría.
Cuando se jugaba el minuto 90 de tiempo reglamentario, una acción derivada de un saque lateral terminó picando en las inmediaciones del área rival. Allí apareció la figura de Santiago Espíndola, mediocampista de River, quien capturó el rebote suelto y metió un tremendo derechazo desde afuera del área que dejó sin opciones al arquero peruano. La bomba del volante desató el desahogo del banco argentino y le dio un cierre con justicia al trámite por lo mostrado en la cancha.
Santiago Espíndola y un tremendo derechazo para darle el triunfo agónico a la Albiceleste:
Con este resultado, el combinado albiceleste no solo garantizó subirse al podio y asegurar una presea para la delegación nacional, sino que ahora irá en busca de la medalla de oro. El equipo ya aguarda en la gran final por el ganador del segundo cruce de semifinales entre Paraguay y Chile.
Cuándo es la final de los Juegos Suramericanos en fútbol masculino
El partido por la medalla de oro está programado para el viernes 25 de septiembre de 2026. Entre las semifinales y la final habrá apenas dos días de diferencia, un margen corto que obligará a las finalistas a recuperarse rápido para el último compromiso del certamen.
La formación de la Selección Argentina vs. Perú, por los Juegos Suramericanos
Máximo Leguizamón; Fernando Closter, Nicolás Marcipar, Matías Satas, Thiago Pérez; Joaquín Salas, Facundo Carrizo, Santiago Espíndola; Ian Subiabre, Franco Domínguez y Ramiro Tulián. DT: Diego Placente.
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