Golazo y agónico triunfo de la Selección Argentina ante Perú para meterse en la final de Juegos Suramericanos

Cuando se jugaba el minuto 90 de tiempo reglamentario, una acción derivada de un saque lateral terminó picando en las inmediaciones del área rival. Allí apareció la figura de Santiago Espíndola, mediocampista de River, quien capturó el rebote suelto y metió un tremendo derechazo desde afuera del área que dejó sin opciones al arquero peruano. La bomba del volante desató el desahogo del banco argentino y le dio un cierre con justicia al trámite por lo mostrado en la cancha.