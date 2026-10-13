Caso Diego Maradona: el abogado de Jana pidió absolver al psicólogo Carlos Díaz y explicó sus motivos

El abogado también pidió la absolución del médico clínico Pedro Di Spagna. Durante su exposición, cuestionó las decisiones adoptadas para la atención domiciliaria de Maradona y las responsabilidades que, a su entender, les correspondían a los profesionales involucrados. El juicio busca determinar la responsabilidad penal de los integrantes del equipo médico por la muerte del exfutbolista, ocurrida el 25 de noviembre de 2020.