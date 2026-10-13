Caso Diego Maradona: el abogado de Jana pidió absolver al psicólogo Carlos Díaz y explicó sus motivos
Félix L’Infante consideró que no se pudo demostrar que sus decisiones y omisiones estuvieran relacionadas con la muerte de Maradona.
El juicio por la muerte de Diego Maradona sumó un planteo particular durante los alegatos de las querellas. Félix L’Infante, abogado de Jana Maradona, pidió la absolución del psicólogo Carlos Díaz, uno de los profesionales de la salud imputados en la causa.
Aunque describió la conducta del terapeuta como “errática” y, en ocasiones, “nada agradable”, el letrado sostuvo que no se logró establecer un vínculo entre sus decisiones y omisiones y las responsabilidades propias de su función. “Se inmiscuía en todo, pero poca posición de poder tenía”, afirmó ante el Tribunal Oral en lo Criminal N°7 de San Isidro.
Según el planteo de la querella, Díaz formaba parte del equipo que atendía al exfutbolista, pero no tenía capacidad de decisión sobre el paciente ni sobre su familia. Esa distinción resultó medular para fundamentar el pedido de absolución.
Qué penas pidió el abogado de Jana Maradona
La postura de L’Infante fue diferente respecto de otros integrantes del equipo que atendió a Diego durante sus últimos días. Para el neurocirujano Leopoldo Luque, solicitó 12 años de prisión y 10 de inhabilitación profesional. Para Nancy Forlini, coordinadora de la internación domiciliaria, reclamó 10 años de cárcel y otros 10 de inhabilitación.
En tanto, pidió ocho años y dos meses de prisión para la psiquiatra Agustina Cosachov, mientras que para Mariano Perroni y Ricardo Almirón, vinculados con la coordinación y los cuidados de enfermería, solicitó tres años de prisión para cada uno.
El abogado también pidió la absolución del médico clínico Pedro Di Spagna. Durante su exposición, cuestionó las decisiones adoptadas para la atención domiciliaria de Maradona y las responsabilidades que, a su entender, les correspondían a los profesionales involucrados. El juicio busca determinar la responsabilidad penal de los integrantes del equipo médico por la muerte del exfutbolista, ocurrida el 25 de noviembre de 2020.
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