Dura derrota del Inter en la Champions League: doblete de Lautaro Martínez y hat-trick del europibe Nicoló Tresoldi
El Nerazzurro cayó por 4-3 en un partidazo disputado en el Giuseppe Meazza, donde los dos tantos del Toro no alcanzaron para frenar la figura del atacante germano-argentino del Brujas.
Una verdadera sorpresa sacudió la jornada europea en la fase de liga de la UEFA Champions League. En el marco de la segunda fecha del certamen continental, Inter no pudo hacerse fuerte en el Estadio Giuseppe Meazza y terminó cayendo por 4-3 ante un certero Brujas de Bélgica, en un compromiso frenético que tuvo al gol como gran protagonista.
El desarrollo del juego ofreció un golpe por golpe constante. Para el conjunto de Milán no alcanzó la enorme labor del delantero bahiense Lautaro Martínez, quien convirtió un doblete para mantener a tiro a su equipo durante varios tramos de la tarde. Sobre el cierre del cotejo, Ange-Yoan Bonny descontó para decretar el resultado definitivo, pero el empuje final no resultó suficiente para rescatar siquiera una unidad en condición de local.
La gran figura de la tarde fue sorpresivamente Nicoló Tresoldi. El joven delantero —nacido en Europa pero con raíces albicelestes que lo posicionan en la órbita de los futbolistas seguidos por la Selección Argentina— se destapó con una brillante actuación al marcar un hat-trick para el cuadro visitante, mientras que Romeo Vermant completó la nómina de goleadores para la escuadra belga.
IMPORTANTE: Quién es Nicoló Tresoldi, el europibe que brilla en Bélgica y sueña con jugar en Boca
Con esta dura caída ante su público, el Nerazzurro atraviesa un arranque sumamente preocupante en la competencia al no haber cosechado puntos tras sus dos primeras presentaciones. Por su parte, la victoria le permitió al Brujas sumar sus tres primeros créditos en la tabla de posiciones, tomando oxígeno de cara a lo que viene en el certamen más importante de Europa.
Los goles del encuentro entre Inter y Brujas por Champions League
Tresoldi apareció y abrió el marcador en Italia:
Lautaro Martínez apareció para igualar el encuentro:
El doblete de Tresoldi para el Brujas:
Hat-Trick de Tresoldi que tiene su partido soñado:
El Toro descontó para el local:
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