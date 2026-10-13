Dura derrota del Inter en la Champions League: doblete de Lautaro Martínez y hat-trick del europibe Nicoló Tresoldi

Con esta dura caída ante su público, el Nerazzurro atraviesa un arranque sumamente preocupante en la competencia al no haber cosechado puntos tras sus dos primeras presentaciones. Por su parte, la victoria le permitió al Brujas sumar sus tres primeros créditos en la tabla de posiciones, tomando oxígeno de cara a lo que viene en el certamen más importante de Europa.

Los goles del encuentro entre Inter y Brujas por Champions League

Tresoldi apareció y abrió el marcador en Italia:

¡GOLAZO DE TRESOLDI! El nacido en Cagliari, de sangre argentina por su madre, abrió el pie y la colocó en el ángulo para marcar el 1-0 de Brujas ante Inter.



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Lautaro Martínez apareció para igualar el encuentro:

¡¡CON TODO EL OFICIO DEL GOLEADOR!! Lautaro Martínez ganó la posición con el cuerpo, definió de primera y marcó el 1-1 del Inter vs. Brujas.



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El doblete de Tresoldi para el Brujas:

¡OTRA VEZ EL EUROPIBE! Tresoldi aprovechó la mala salida de Josep Martinez y definió con el arco vacío para marcar su doblete ante Inter por Champions.



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Hat-Trick de Tresoldi que tiene su partido soñado:

¡¡LA NOCHE SOÑADA PARA EL EUROPIBE!! TRESOLDI CAZÓ EL REBOTE, LA MANDÓ A GUARDAR Y SELLÓ SU HAT-TRICK ANTE INTER POR CHAMPIONS. ¡LOCURA!



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El Toro descontó para el local: