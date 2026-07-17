Atlético de Madrid endureció su postura por Julián Álvarez: el mensaje directo al Barcelona
El presidente del club madrileño fue categórico al hablar sobre el futuro del delantero argentino en medio de los rumores de una posible salida.
En la previa de la final del Mundial 2026 y mientras Julián Álvarez permanece concentrado con la Selección Argentina, el presidente del Atlético de Madrid, Enrique Cerezo, volvió a pronunciarse sobre el futuro del atacante y dejó un mensaje contundente dirigido al Barcelona, uno de los clubes que más interés mostró en incorporarlo durante las últimas semanas.
El máximo dirigente del conjunto rojiblanco participó de la tradicional cena de pretemporada organizada por la institución en el restaurante José María, de Segovia, donde fue consultado nuevamente por la situación del delantero argentino. Como ya había ocurrido en otras oportunidades, Cerezo descartó cualquier posibilidad de negociación y ratificó la postura del club.
"Es un buen amigo, es un gran presidente, y él sabe muy bien, como lo sabéis todos vosotros, dónde va a jugar Julián Álvarez el año que viene", respondió al ser consultado sobre Joan Laporta, titular del Barcelona. Durante la conversación con la prensa volvió a protagonizar una confusión al mencionar al atacante como "Julián López", un error que ya había cometido anteriormente.
Atlético de Madrid no quiere soltar a Julián Álvarez y Barcelona espera sentado
Sin embargo, el mensaje principal no dejó espacio para interpretaciones. "¿Julián Álvarez? Es un jugador del Atlético de Madrid. ¿O todavía no te has enterado?", contestó con firmeza. La situación del exdelantero de River tomó un giro inesperado durante el Mundial, cuando el propio futbolista reconoció públicamente que analizaba un cambio de club. Luego de la victoria de Argentina sobre Austria por la fase de grupos, Álvarez sorprendió al afirmar: "Lo mejor para todos es una transferencia y quiero cumplir mi sueño".
El atacante explicó además que había conversado con los dirigentes del Atlético con absoluta sinceridad y reconoció que un cambio de equipo era una posibilidad que veía con buenos ojos. Aquellas declaraciones generaron un fuerte impacto en Madrid y aceleraron la respuesta institucional.
Desde el Atlético interpretaron que detrás de esas manifestaciones existía un trabajo previo del Barcelona para intentar convencer al futbolista. Incluso, según trascendió en España, el club madrileño evaluó elevar una presentación ante la FIFA al considerar que el conjunto catalán había actuado de manera indebida. Fuentes de la entidad rojiblanca fueron especialmente duras con la dirigencia blaugrana y recordaron antecedentes similares.
"Todo el mundo sabe que es un club tramposo", señalaron en declaraciones reproducidas por la prensa española, al tiempo que recordaron el conflicto que años atrás se produjo con el pase de Antoine Griezmann.
La postura institucional tampoco se modificó respecto del valor fijado para una eventual salida del delantero. El Colchonero mantiene que únicamente aceptará una oferta equivalente a la cláusula de rescisión, establecida en 500 millones de euros. Cualquier propuesta inferior será rechazada automáticamente.
En ese contexto, también trascendió que el Real Madrid habría presentado una oferta cercana a los 150 millones de euros, cifra que igualmente fue considerada insuficiente por la dirigencia rojiblanca. Por su parte, el Barcelona continuaría preparando una propuesta cercana a los 90 millones más diferentes variables, aunque desde el Atlético insisten en que no abrirán ninguna negociación.
Consultado sobre las declaraciones del propio futbolista durante el Mundial, Cerezo evitó dramatizar la situación y descartó cualquier conflicto interno. "En esta vida todos nos equivocamos, es jugador del Atlético de Madrid, en esta vida casi todo tiene solución", afirmó.
Para cerrar el tema, volvió a dejar en claro cuál es la postura del club de cara a la próxima temporada. "Es jugador del Atlético de Madrid y va a ser jugador del Atlético de Madrid", sentenció.
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario