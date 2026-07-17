Atlético de Madrid endureció su postura por Julián Álvarez: el mensaje directo al Barcelona

Desde el Atlético interpretaron que detrás de esas manifestaciones existía un trabajo previo del Barcelona para intentar convencer al futbolista. Incluso, según trascendió en España, el club madrileño evaluó elevar una presentación ante la FIFA al considerar que el conjunto catalán había actuado de manera indebida. Fuentes de la entidad rojiblanca fueron especialmente duras con la dirigencia blaugrana y recordaron antecedentes similares.

"Todo el mundo sabe que es un club tramposo", señalaron en declaraciones reproducidas por la prensa española, al tiempo que recordaron el conflicto que años atrás se produjo con el pase de Antoine Griezmann.

La postura institucional tampoco se modificó respecto del valor fijado para una eventual salida del delantero. El Colchonero mantiene que únicamente aceptará una oferta equivalente a la cláusula de rescisión, establecida en 500 millones de euros. Cualquier propuesta inferior será rechazada automáticamente.

Julián ha estado mal asesorado desde que terminó la temporada. Eso me permite pensar que su rendimiento y su comportamiento van a ser el de un muy buen jugador, de un buen tipo y de un muy buen profesional.



— Miguel Ángel Gil



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En ese contexto, también trascendió que el Real Madrid habría presentado una oferta cercana a los 150 millones de euros, cifra que igualmente fue considerada insuficiente por la dirigencia rojiblanca. Por su parte, el Barcelona continuaría preparando una propuesta cercana a los 90 millones más diferentes variables, aunque desde el Atlético insisten en que no abrirán ninguna negociación.

Consultado sobre las declaraciones del propio futbolista durante el Mundial, Cerezo evitó dramatizar la situación y descartó cualquier conflicto interno. "En esta vida todos nos equivocamos, es jugador del Atlético de Madrid, en esta vida casi todo tiene solución", afirmó.

Para cerrar el tema, volvió a dejar en claro cuál es la postura del club de cara a la próxima temporada. "Es jugador del Atlético de Madrid y va a ser jugador del Atlético de Madrid", sentenció.