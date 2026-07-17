San Lorenzo vs. Deportivo Riestra, por la Copa Argentina 2026: horario, formaciones y TV

Del otro lado estará Deportivo Riestra, otro conjunto que necesita mejorar su imagen tras un semestre con muy pocos resultados positivos. El Malevo no logró superar la fase de grupos de la Copa Sudamericana y apenas consiguió tres victorias oficiales durante la primera parte del año. Uno de esos triunfos fue precisamente el que le permitió avanzar hasta esta instancia. El equipo dirigido por Israel Damonte derrotó 1-0 a Deportivo Maipú y ahora intentará repetir la hazaña frente a uno de los clubes grandes del fútbol argentino.

Pese a las dificultades que atravesó durante los últimos meses, el Malevo buscará aprovechar la presión que tendrá el de Boedo para intentar sorprender y seguir avanzando en el torneo. El encuentro representa mucho más que un simple cruce de 16avos de final para el conjunto azulgrana. Será la primera oportunidad para observar la impronta de Gorosito como entrenador y también un examen para un plantel que necesita comenzar a recuperar confianza después de varios meses de inestabilidad.

San Lorenzo vs. Riestra por la Copa Argentina 2026: probables formaciones

San Lorenzo: Facundo Altamirano; Nicolás Tripichio, Ezequiel Herrera, Alejo Córdoba, Mathias De Ritis; Gonzalo Abrego, Ignacio Perruzzi; Matías Reali, Facundo Gulli, Alexis Cuello; Rodrigo Auzmendi. DT: Néstor Gorosito .

Facundo Altamirano; Nicolás Tripichio, Ezequiel Herrera, Alejo Córdoba, Mathias De Ritis; Gonzalo Abrego, Ignacio Perruzzi; Matías Reali, Facundo Gulli, Alexis Cuello; Rodrigo Auzmendi. . Deportivo Riestra: Ignacio Arce; Alan Miño, Tomás Quintana, Alan Randazzo; Nicolás Watson, Jonatan Goitia, Rodrigo Gallo, Cristhian Sayavedra; Rodrigo Alonso, Nicolás Benegas; Jonathan Herrera. DT: Guillermo Duro.

San Lorenzo vs. Riestra: otros datos