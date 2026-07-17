San Lorenzo vs. Deportivo Riestra, por la Copa Argentina 2026: horario, formaciones y TV
El Ciclón afrontará en Morón su primer partido oficial con Néstor Gorosito como entrenador en medio de un escenario institucional complejo.
San Lorenzo volverá este viernes a la competencia oficial en un contexto completamente diferente al que tuvo durante el cierre del primer semestre. Desde las 18:45 enfrentará a Deportivo Riestra en el estadio Nuevo Francisco Urbano de Morón por los 16avos de final de la Copa Argentina 2026, en un encuentro que marcará el debut de Néstor "Pipo" Gorosito como entrenador del primer equipo.
El compromiso aparece como el punto de partida de una etapa que combina renovación deportiva con profundos cambios institucionales. Luego de varios meses atravesados por resultados irregulares, conflictos internos y problemas económicos, el club de Boedo intentará encontrar estabilidad a partir del inicio de un nuevo ciclo.
La última presentación oficial del Ciclón dejó un fuerte impacto. La eliminación frente a Deportivo Recoleta en la Copa Sudamericana significó un duro golpe desde lo futbolístico y también aceleró movimientos dentro de la dirigencia. Poco después de aquella caída se produjo la salida de Sergio Costantino de la presidencia transitoria y posteriormente Marcelo Culotta fue elegido por los socios para asumir como nuevo presidente de la institución.
Ya instalada la nueva conducción, la Comisión Directiva difundió un informe sobre la situación económica del club que encendió las alarmas. Según ese relevamiento, San Lorenzo arrastra una deuda cercana a los 67 millones de dólares, además de mantener diversos conflictos judiciales con acreedores y exintegrantes del plantel.
En medio de ese panorama también hubo modificaciones importantes en el banco de suplentes. Gustavo Álvarez dejó su cargo como entrenador y la dirigencia resolvió apostar por la experiencia de Néstor Gorosito para conducir al equipo en esta nueva etapa. Ahora buscará que esa renovación también se refleje dentro de la cancha.
Del otro lado estará Deportivo Riestra, otro conjunto que necesita mejorar su imagen tras un semestre con muy pocos resultados positivos. El Malevo no logró superar la fase de grupos de la Copa Sudamericana y apenas consiguió tres victorias oficiales durante la primera parte del año. Uno de esos triunfos fue precisamente el que le permitió avanzar hasta esta instancia. El equipo dirigido por Israel Damonte derrotó 1-0 a Deportivo Maipú y ahora intentará repetir la hazaña frente a uno de los clubes grandes del fútbol argentino.
Pese a las dificultades que atravesó durante los últimos meses, el Malevo buscará aprovechar la presión que tendrá el de Boedo para intentar sorprender y seguir avanzando en el torneo. El encuentro representa mucho más que un simple cruce de 16avos de final para el conjunto azulgrana. Será la primera oportunidad para observar la impronta de Gorosito como entrenador y también un examen para un plantel que necesita comenzar a recuperar confianza después de varios meses de inestabilidad.
San Lorenzo vs. Riestra por la Copa Argentina 2026: probables formaciones
- San Lorenzo: Facundo Altamirano; Nicolás Tripichio, Ezequiel Herrera, Alejo Córdoba, Mathias De Ritis; Gonzalo Abrego, Ignacio Perruzzi; Matías Reali, Facundo Gulli, Alexis Cuello; Rodrigo Auzmendi. DT: Néstor Gorosito.
- Deportivo Riestra: Ignacio Arce; Alan Miño, Tomás Quintana, Alan Randazzo; Nicolás Watson, Jonatan Goitia, Rodrigo Gallo, Cristhian Sayavedra; Rodrigo Alonso, Nicolás Benegas; Jonathan Herrera. DT: Guillermo Duro.
San Lorenzo vs. Riestra: otros datos
- Hora: 18:45.
- Estadio: Nuevo Francisco Urbano.
- Árbitro: Álvaro Carranza.
- TV: TyC Sports.
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