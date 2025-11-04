Fútbol libre por celular: cómo ver en vivo Atlético Madrid vs. Union Saint-Gilloise
Se puede ver el fútbol libre de cables y antenas en vivo en el celular, y sin riesgo. Cómo ver Atlético Madrid vs. Union Saint-Gilloise por la Champions League 2025/26.
Por la cuarta fecha de la fase liga de la Champions League, Atlético Madrid se medirá este martes a las 17:00 con Union St. Gilloise en el estadio Metropolitano. Ambos equipos llegan igualados en puntos y con la urgencia de sumar una victoria para mantenerse con vida en el certamen europeo.
El Colchonero no atraviesa su mejor momento. Tras un arranque irregular, el conjunto dirigido por Diego Simeone suma apenas una victoria en el torneo continental y acumula caídas frente a Liverpool y Arsenal. En la última jornada doméstica, sin embargo, mostró signos de recuperación, que podría servirle como impulso anímico.
El Union St. Gilloise, por su parte, ha tenido un recorrido irregular en la Champions. Alternó resultados contundentes con derrotas amplias frente a Inter y Newcastle, y sabe que un triunfo en Madrid lo colocaría en una posición expectante de cara al cierre del grupo.
Atlético Madrid vs. Union Saint-Gilloise: probables formaciones
- Atlético Madrid: Oblak; Llorente, Le Normand, Giménez, Hancko; Giuliano, Cardoso o Koke, Gallagher, Baena; Griezmann y Julián Alvarez. DT: Diego Simeone.
- Union Saint-Gillois: Scherpen; Louis Patris, Christian Burgess, Ross Skyes, Kevin Mac Allister, Fedde Leysen; Adem Zorgane, Anouar Aït El Hadj, Ousseynou Niang; Promise David y Kevin Rodríguez.
Cómo ver en vivo Atlético Madrid vs. Union Saint-Gilloise
La televisación estará a cargo de ESPN y Disney+. Además, se podrá seguir desde cualquier dispositivo móvil a través de las aplicaciones Flow, Telecentro Play y DirecTV GO.
