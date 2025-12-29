Atlético de Madrid habló sobre el interés de Barcelona por Julián Álvarez: qué dijeron
En medio de los rumores que vinculan al campeón del mundo con Barcelona, el presidente del Atlético de Madrid aseguró que ambas partes quieren su continuidad.
Desde hace semanas, en España circulan versiones sobre un presunto interés del Barcelona por Julián Álvarez, a quien consideran un posible reemplazante de Robert Lewandowski, cuyo contrato con el club catalán finaliza a mediados de 2026. El nombre del delantero argentino comenzó a tomar fuerza desde su llegada al Atlético de Madrid tras su salida del Manchester City.
El tema llegó incluso a oídos de Joan Laporta, presidente del Barcelona, quien no ocultó el atractivo que genera el atacante de la Selección Argentina. En paralelo, Diego Simeone también fue consultado y aseguró en conferencia de prensa que ve a la Araña cómoda y feliz en el Colchonero.
La postura del Atlético de Madrid sobre Julián Álvarez
Quien se encargó de fijar la posición institucional fue el presidente del Atlético de Madrid, Enrique Cerezo, en una entrevista con el diario Marca. “Julián Álvarez es un jugador que tiene un contrato largo con el Atlético de Madrid y realmente yo creo que a las dos partes nos interesa que continúe, tanto al club como a él”, afirmó.
Además, remarcó que no existieron contactos con el Barcelona ni con otros clubes. “Nosotros no hemos tenido ninguna conversación ni formal ni informal ni con el Barcelona ni con ningún otro club, porque lo que queremos es que siga con nosotros, porque es un grandísimo jugador”, sostuvo. Y agregó: “Por lo que yo estoy tranquilo. No tranquilo, tranquilísimo”.
Por otro lado, el dirigente también se refirió al acuerdo con la firma estadounidense Apollo, que generó expectativas entre los hinchas sobre un posible cambio en la política deportiva. “Apollo se va a incorporar al accionariado del club, pero el equipo de gestión no va a cambiar en los próximos años. Las decisiones deportivas se seguirán tomando como hasta ahora”, explicó.
En esa línea, Cerezo concluyó: “La llegada de Apollo va a hacer que el Atleti sea aún más fuerte, pero seguiremos con nuestra política de fichajes. No quiere decir que mañana vayamos a tener a todos los jugadores del mundo”. De esta manera, en el Atlético de Madrid confían en retener a Julián Álvarez y descartan, al menos por ahora, cualquier negociación con el Barcelona.
