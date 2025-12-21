Preocupacíon: Nico González sufrió una lesión en el triunfo de Atlético de Madrid
El atacante de la Selección Argentina sufrió una molestia en el triunfo de su equipo ante Girona por una nueva fecha del fútbol español.
Atlético de Madrid sumó una victoria clave ante Girona, pero la alegría quedó opacada por la lesión de Nico González, quien tuvo que abandonar el campo de juego promediando la media hora del primer tiempo con visibles gestos de dolor, generando alerta en la Selección Argentina.
El extremo argentino sufrió el inconveniente cuando fue a correr un pase en profundidad y debió frenar de manera repentina. En ese momento, se tomó la parte posterior de la pierna derecha y cayó al piso, dejando en evidencia una molestia muscular que encendió las alarmas.
El cuerpo médico del Colchonero confirmó posteriormente que se trata de un desgarro, aunque por el momento no se informó el grado de la lesión ni el tiempo estimado de recuperación, algo que se definirá tras los estudios médicos correspondientes.
Nico González venía siendo una alternativa habitual en el frente ofensivo del equipo dirigido por Diego Simeone, por lo que su ausencia representa un contratiempo para el conjunto madrileño en el cierre del año futbolístico.
La situación también genera preocupación en la Selección Argentina, ya que Lionel Scaloni y su cuerpo técnico siguen de cerca la evolución de los futbolistas que se desempeñan en Europa, pensando en los próximos compromisos internacionales.
Con el Mundial 2026 en el horizonte, la recuperación del extremo será monitoreada con atención. Mientras tanto, en Madrid esperan poder contar nuevamente con Nico González lo antes posible, dependiendo de la gravedad final del desgarro.
