Sesión extrema y muchas horas de dolor: el impresionante tatuaje que se hizo Duván Vergara
El futbolista de Racing reveló el exigente proceso detrás de un tatuaje de gran tamaño, con tres tatuadores, ayuno prolongado y una preparación sorprendente.
Duván Vergara volvió a captar la atención, esta vez lejos de una cancha de fútbol. El extremo colombiano de Racing sorprendió a sus seguidores al compartir en detalle el exigente proceso que atravesó para realizarse un tatuaje de enormes dimensiones en la parte frontal de su cuerpo, una experiencia que combinó resistencia física, disciplina y una logística poco habitual incluso dentro del mundo del tatuaje profesional.
A través de un video publicado en su canal oficial de YouTube, el jugador mostró paso a paso cómo fue la sesión, que se extendió durante nueve horas consecutivas. Lejos de tratarse de un procedimiento convencional, Vergara explicó que el diseño requería una precisión extrema y un trabajo coordinado, motivo por el cual participaron tres tatuadores distintos, que se fueron turnando para avanzar sin perder calidad ni detalles.
Uno de los aspectos que más impacto generó fue la preparación física a la que se sometió el futbolista. Según relató, pasó cerca de 24 horas sin ingerir alimentos mientras se desarrollaba la sesión, una decisión que expuso la exigencia que soportó su cuerpo. Durante el video se lo observa concentrado, soportando el dolor y manteniendo la postura durante largos períodos, mientras los tatuadores trabajaban de manera meticulosa sobre el diseño.
El entorno también llamó la atención. El espacio fue montado con una estética y una organización similares a las de una sala de cirugía: iluminación especial, camillas, equipamiento esterilizado y un ambiente controlado para garantizar higiene, seguridad y precisión. La puesta en escena reflejó la magnitud del proyecto y el nivel de profesionalismo con el que fue encarado.
Las imágenes no tardaron en viralizarse y generaron una fuerte repercusión entre hinchas y seguidores. Muchos destacaron la resistencia física del jugador, mientras otros se sorprendieron por el nivel de sacrificio asumido fuera del ámbito deportivo. El tatuaje, de gran tamaño y alto nivel artístico, se convirtió rápidamente en tema de conversación en redes sociales.
El atacante colombiano, habituado a compartir aspectos de su vida personal, volvió a mostrar una faceta distinta, marcada por la búsqueda estética y el desafío personal. Más allá del impacto visual, el proceso dejó en evidencia una personalidad dispuesta a llevar sus decisiones al límite, incluso cuando eso implica atravesar largas horas de dolor y exigencia física.
