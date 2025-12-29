Sesión extrema y muchas horas de dolor: el impresionante tatuaje que se hizo Duván Vergara

duvan sedacion tatuaje

Uno de los aspectos que más impacto generó fue la preparación física a la que se sometió el futbolista. Según relató, pasó cerca de 24 horas sin ingerir alimentos mientras se desarrollaba la sesión, una decisión que expuso la exigencia que soportó su cuerpo. Durante el video se lo observa concentrado, soportando el dolor y manteniendo la postura durante largos períodos, mientras los tatuadores trabajaban de manera meticulosa sobre el diseño.