Atlético Madrid le baja el pulgar a Thiago Almada: lo puso en la lista de los transferibles
El club español declaró transferible al campeón del mundo a solo seis meses de su llegada, en un contexto de poca continuidad y con el Mundial 2026 cada vez más cerca.
El paso de Thiago Almada por el Atlético de Madrid tomó un rumbo inesperado y abrupto. Lo que había sido presentado como una apuesta fuerte del club para potenciar el frente ofensivo terminó transformándose, en tiempo récord, en una situación incómoda tanto para el futbolista como para la institución. A apenas seis meses de su arribo a España, el mediapunta argentino fue declarado transferible y su futuro aparece completamente abierto, en un escenario que genera preocupación de cara al Mundial 2026.
Los números explican buena parte de la decisión. Desde su llegada al equipo dirigido por Diego Simeone, Almada acumuló apenas 571 minutos oficiales repartidos en distintas competencias. Esa escasa participación le impidió consolidarse dentro del once titular y lo dejó relegado en la consideración del cuerpo técnico, en un plantel caracterizado por la alta competencia interna y la exigencia inmediata de resultados. La falta de continuidad terminó pesando más que las expectativas que había generado su incorporación.
Con la apertura del mercado de pases de enero, la dirigencia del Atlético optó por tomar una postura firme. Según información surgida desde España, el club considera transferible al campeón del mundo y espera recibir ofertas para intentar recuperar parte de la inversión realizada a mediados de 2025, cuando desembolsó cerca de 21 millones de euros por el 50% de su pase, adquirido al Olympique de Lyon. La idea no es forzar una salida, pero sí escuchar propuestas que resulten convenientes desde lo económico y deportivo.
Atlético de Madrid analiza la salida de Thiago Almada en pleno año mundialista
Este panorama encendió alertas también en el entorno de la Selección Argentina. A menos de seis meses del inicio del Mundial que se disputará entre junio y julio en Norteamérica, Almada aparece como una de las piezas que Lionel Scaloni suele tener en consideración. Sin embargo, la incertidumbre sobre su futuro inmediato y la falta de rodaje en su club ponen en duda su continuidad dentro del armado del plantel albiceleste para defender el título obtenido en Qatar 2022.
La prolongación de esta situación podría traer consecuencias importantes. Una eventual transferencia a un destino de menor exposición o incluso una salida a préstamo, sumada a la ausencia de minutos de calidad, podría afectar seriamente sus chances mundialistas. No obstante, Almada todavía cuenta con un respaldo clave: el del cuerpo técnico de la Selección. Cada vez que fue convocado, respondió con actuaciones decisivas, lo que le permitió sostener su lugar en la consideración.
Sus antecedentes recientes con la camiseta argentina respaldan ese crédito. Fue protagonista en partidos clave de las Eliminatorias, con goles ante Uruguay y Colombia, asistencias frente a Chile y participaciones destacadas en victorias resonantes, incluida la goleada ante Brasil en el Monumental. Ahora, el desafío para Almada será resolver su futuro a corto plazo, encontrar continuidad y recién entonces volver a ilusionarse con estar presente en la máxima cita del fútbol mundial.
