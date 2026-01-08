Atlético Madrid le baja el pulgar a Thiago Almada: lo puso en la lista de los transferibles

thiago almada atletico madrid

Con la apertura del mercado de pases de enero, la dirigencia del Atlético optó por tomar una postura firme. Según información surgida desde España, el club considera transferible al campeón del mundo y espera recibir ofertas para intentar recuperar parte de la inversión realizada a mediados de 2025, cuando desembolsó cerca de 21 millones de euros por el 50% de su pase, adquirido al Olympique de Lyon. La idea no es forzar una salida, pero sí escuchar propuestas que resulten convenientes desde lo económico y deportivo.