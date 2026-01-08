Pedro Troglio denunció una estafa inmobiliaria por más de 150.000 dólares: hay más de 100 afectados

La presentación judicial sostiene que los responsables de ABES sabían que las obras no podían concluirse y que, aun así, continuaron captando inversores, pese a que la empresa se encontraba en una situación cercana a la cesación de pagos. La denuncia menciona además la existencia de sociedades y cuentas offshore, lo que dificultaría el rastreo y la eventual recuperación del dinero, en un esquema que habría afectado a más de 150 personas.

Qué pidió Pedro Troglio ante la Justicia

Ante este escenario, Troglio solicitó a la Justicia allanamientos en oficinas y domicilios, el secuestro de documentación y dispositivos electrónicos, peritajes contables y técnicos sobre el estado real de las obras, la inhibición general de bienes y la prohibición de salida del país para los denunciados. La causa quedó en manos de la Fiscalía, que ahora deberá determinar si existió una maniobra fraudulenta y establecer cuál fue el destino final de los fondos invertidos por el entrenador de Banfield y el resto de los damnificados.