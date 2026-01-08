Pedro Troglio denunció una estafa inmobiliaria por más de 150.000 dólares: hay más de 100 afectados
El entrenador de Banfield acusó a una desarrolladora por estafa y administración fraudulenta en fideicomisos inmobiliarios que nunca se terminaron.
Pedro Troglio y su esposa, Alejandra Alonso, presentaron una denuncia penal por presunta estafa y administración fraudulenta contra los responsables de ABES Desarrolladora de Negocios SRL. Según consta en la presentación judicial, la pareja fue engañada para invertir sus ahorros en fideicomisos inmobiliarios que nunca se terminaron y por los que reclaman la devolución de casi 200.000 dólares.
La denuncia señala como principales responsables a Diego Lacki, identificado como la cara visible de la empresa, junto a Macarena Núñez, socia gerente, y Juan Ignacio Eulloque, apoderado de la firma. De acuerdo con el escrito, los acusados ofrecían departamentos “en pozo” con promesas de obras avanzadas, plazos de entrega cercanos y el pago de una renta mensual garantizada, compromisos que no fueron cumplidos.
El primer caso ocurrió en marzo de 2024, cuando Alonso ingresó al fideicomiso inmobiliario “ABES Dezzeo”, en la ciudad de La Plata, por un departamento valuado en más de 64.000 dólares. En ese momento, la obra se encontraba parcialmente construida y se prometía su entrega en 2025, además del pago de una renta mensual mientras durara la construcción. Según la denuncia, el avance de la obra fue mínimo, los pagos prometidos se interrumpieron y, con el paso de los meses, la construcción quedó completamente paralizada. Además, sostienen que nunca se rindieron cuentas sobre el destino del dinero ni se informó quiénes eran los demás inversores.
La segunda inversión fue realizada en el fideicomiso “ABES Lucero” y es considerada aún más grave por los denunciantes. En este caso, el monto comprometido fue de casi 94.000 dólares por otro departamento. Allí, Lacki habría mostrado imágenes y supuestos avances de obra que luego se comprobaron como falsos y habría presionado a la pareja para cerrar la operación de inmediato, aprovechando que Troglio se encontraba en el exterior por su trabajo como entrenador.
Uno de los puntos centrales de la denuncia es la modalidad de pago. Gran parte del dinero, según el escrito, fue transferido a cuentas en el exterior vinculadas a Lacki y no a cuentas propias de los fideicomisos, lo que para Troglio y su esposa demuestra que los fondos no fueron aplicados a las obras, sino apropiados de manera personal. A los pocos días de concretada la inversión, aseguran, la obra también quedó detenida y la renta prometida dejó de abonarse.
La presentación judicial sostiene que los responsables de ABES sabían que las obras no podían concluirse y que, aun así, continuaron captando inversores, pese a que la empresa se encontraba en una situación cercana a la cesación de pagos. La denuncia menciona además la existencia de sociedades y cuentas offshore, lo que dificultaría el rastreo y la eventual recuperación del dinero, en un esquema que habría afectado a más de 150 personas.
Qué pidió Pedro Troglio ante la Justicia
Ante este escenario, Troglio solicitó a la Justicia allanamientos en oficinas y domicilios, el secuestro de documentación y dispositivos electrónicos, peritajes contables y técnicos sobre el estado real de las obras, la inhibición general de bienes y la prohibición de salida del país para los denunciados. La causa quedó en manos de la Fiscalía, que ahora deberá determinar si existió una maniobra fraudulenta y establecer cuál fue el destino final de los fondos invertidos por el entrenador de Banfield y el resto de los damnificados.
