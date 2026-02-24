Atlético de Madrid venció a Brujas y avanzó a octavos de la Champions League
El Colchonero derrotó 4-1 a Brujas en el Wanda Metropolitano y, tras el 3-3 en la ida, selló un 7-4 global para meterse en octavos de la competencia.
Atlético de Madrid se impuso 4-1 ante Brujas en el Wanda Metropolitano y cerró la serie con un 7-4 global tras el 3-3 de la ida. El equipo de Diego Simeone sufrió más de la cuenta, pero logró avanzar a los octavos de final de la UEFA Champions League.
Después del vibrante 3-3 en Bélgica, el conjunto del entrenador argentino debía ratificar en casa su candidatura en los playsoff de la UEFA Champions League. Y aunque el trámite no fue sencillo, terminó celebrando ante su gente. En el Wanda Metropolitano, el Colchonero se quedó con el triunfo por 4-1 frente a Brujas y cerró la serie con un 7-4 en el global para meterse entre los 16 mejores equipos del certamen.
Alexander Sørloth fue la gran figura de la noche al marcar en tres oportunidades, mientras que Johnny Cardoso también aportó su tanto para el conjunto madrileño. Para el equipo belga había convertido Joel Ordóñez, quien había establecido la igualdad transitoria y sembrado dudas en el estadio. El Atlético logró recomponerse tras ese momento de incertidumbre y terminó inclinando la balanza a su favor para asegurar la clasificación.
En cuanto a la presencia argentina, Julián Álvarez fue titular pero se retiró a los 12 minutos del segundo tiempo y en su lugar ingresó Antoine Griezmann. También fue parte del once inicial Giuliano Simeone. Por su parte, Thiago Almada, Nahuel Molina —que ingresó a los 24 minutos del complemento en reemplazo de Koke— y Juan Musso permanecieron en el banco de suplentes. Con este resultado, el equipo del Cholo sigue en carrera en la máxima competencia europea.
Atlético de Madrid vs Brujas: formaciones
- Atlético de Madrid: Jan Oblak; Marcos Llorente, José Marc Pubill, Dávid Hancko, Matteo Ruggeri; Giuliano Simeone, Álex Baena, Koke, Ademola Lookman; Antoine Griezmann, Julián Álvarez. DT: Diego Simeone.
- Brujas: Simón Mignolet; Kyriani Sabbe, Joel Ordeñez, Brandon Mechele, Bjorn Meijer; Carlos Forbs, Aleksandar Stankovic, Christos Tzolis, Mamadou Diakhon, Hans Vanaken; Nicoló Tresoldi. DT: Ivan Leko.
Atlético de Madrid vs Brujas: otros datos
- Hora: 14:45.
- Estadio: Riyadh Air Metropolitano.
- Árbitro: Clement Turpin.
- TV: ESPN, Disney+ Premium.
