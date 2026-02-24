Atlético de Madrid venció a Brujas y avanzó a octavos de la Champions League

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SC_ESPN/status/2026359386373824557?s=20&partner=&hide_thread=false ¡¡GOL DEL ATLETI!! Sorloth recibió una TREMENDA ASISTENCIA de Oblak y marcó el tanto que mete al Atlético de Madrid en la próxima ronda.



Toda la #UCL por #DisneyPlus Plan Premium pic.twitter.com/FznQT3yXcS — SportsCenter (@SC_ESPN) February 24, 2026

Joel Ordóñez, de cabeza, igualó el encuentro para el equipo visitante:

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SC_ESPN/status/2026362847718945030?s=20&partner=&hide_thread=false ¡GOL ECUATORIANO EN LA #CHAMPIONS! Joel Ordóñez marcó de cabeza el 1-1 de Brujas ante Atlético de Madrid, y la serie vuelve a estar igualada. La bronca del Cholo...



Toda la #UCL por #DisneyPlus Plan Premium pic.twitter.com/KnSBJjjlJx — SportsCenter (@SC_ESPN) February 24, 2026

Johnny Cardoso y un tremendo golazo para el Colchonero que sueña con la clasificación:

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SC_ESPN/status/2026369761878184355?s=20&partner=&hide_thread=false PARA QUE RESPIRE EL CHOLO... ¡Control de pecho y un hermoso derechazo de Johnny Cardoso, para el 2-1 (5-4 global) del Atlético de Madrid sobre Brujas!



Toda la #UCL por #DisneyPlus Plan Premium pic.twitter.com/Cyi5hPgyfl — SportsCenter (@SC_ESPN) February 24, 2026

Doblete de Sørloth que le da la clasificación al Atlético Madrid:

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SC_ESPN/status/2026376742634463635?s=20&partner=&hide_thread=false ¿LIQUIDÓ LA SERIE? Doblete de Sorloth, para el 3-1 (6-4 global) del Atlético de Madrid sobre Brujas.



Toda la #UCL por #DisneyPlus Plan Premium pic.twitter.com/cCzdKmbZre — SportsCenter (@SC_ESPN) February 24, 2026

Hat-trick de Sørloth para la locura del Wanda Metropolitano:

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SC_ESPN/status/2026379295354962077?s=20&partner=&hide_thread=false ¡HAT-TRICK Y PELOTA A CASA! ¡TRIPLETE DE SORLOTH, PARA SELLAR LA CLASIFICACIÓN DEL ATLÉTICO DE MADRID!



Toda la #UCL por #DisneyPlus Plan Premium pic.twitter.com/L6QA9croc7 — SportsCenter (@SC_ESPN) February 24, 2026

Atlético de Madrid vs Brujas: formaciones

Atlético de Madrid: Jan Oblak; Marcos Llorente, José Marc Pubill, Dávid Hancko, Matteo Ruggeri; Giuliano Simeone, Álex Baena, Koke, Ademola Lookman; Antoine Griezmann, Julián Álvarez. DT: Diego Simeone.

Jan Oblak; Marcos Llorente, José Marc Pubill, Dávid Hancko, Matteo Ruggeri; Giuliano Simeone, Álex Baena, Koke, Ademola Lookman; Antoine Griezmann, Julián Álvarez. Brujas: Simón Mignolet; Kyriani Sabbe, Joel Ordeñez, Brandon Mechele, Bjorn Meijer; Carlos Forbs, Aleksandar Stankovic, Christos Tzolis, Mamadou Diakhon, Hans Vanaken; Nicoló Tresoldi. DT: Ivan Leko.

Atlético de Madrid vs Brujas: otros datos

Hora: 14:45.

14:45. Estadio: Riyadh Air Metropolitano.

Riyadh Air Metropolitano. Árbitro: Clement Turpin.

Clement Turpin. TV: ESPN, Disney+ Premium.