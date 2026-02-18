Brujas vs. Atlético de Madrid, por la Champions League 2025/26: horario, formaciones y TV
El equipo del Cholo Simeone abre los dieciseisavos de final en Bélgica con la necesidad de recuperar confianza tras su flojo presente liguero.
Llegó la hora de la verdad para el Atlético de Madrid, que inicia su camino en los dieciseisavos de final de la UEFA Champions League 2025/26 frente al Brujas desde las 17, un rival que ya supo complicar a potencias europeas. El conjunto dirigido por Diego Simeone aterriza en esta serie con sensaciones cruzadas: gran victoria en Copa del Rey, pero golpe reciente en LaLiga que volvió a encender alarmas.
El presente del conjunto madrileño es irregular. En el torneo local no logra levantar cabeza y acumula resultados que lo alejaron de la pelea grande, aunque en la copa mostró una versión intensa, agresiva y competitiva. Esa dualidad marca la previa: si repite la actitud del último partido copero, puede encaminar la serie; si vuelve a mostrar fragilidad, el cruce se transforma en una trampa peligrosa.
Del otro lado aparece un Brujas en pleno crecimiento, que llega con la moral alta tras ganar el clásico de la ciudad y mantenerse en la pelea por la cima de la liga belga. El historial entre ambos es totalmente parejo: seis enfrentamientos, con dos triunfos por lado y dos empates. El último choque europeo dejó un empate en Madrid y una victoria belga como local, antecedente que alimenta la ilusión de los dueños de casa.
En su último partido de la fase liga, el conjunto belga logró una gran victoria 3-0 sobre el Olympique de Marseille que le permitió clasificar a playoffs. En la liga local marcha tercero, a cinco puntos de la cima.
En tanto, Atlético sufrió una dura caída como local ante el FK Bodø/Glimt en el cierre de la fase de grupos y por eso debe jugar esta instancia previa. En LaLiga también se ubica tercero, pero lejos de FC Barcelona y Real Madrid CF.
El último registro oficial entre ambos data de la fase de grupos de la Champions 2022/23, donde empataron 0-0 en Madrid y Brujas se impuso 2-0 en Bélgica. En el historial general, el Jan Breydel ha sido un escenario difícil para el conjunto colchonero, que no ha logrado victorias en sus últimas visitas allí.
Brujas vs. Atlético de Madrid: probables formaciones
- Atlético de Madrid: Jan Oblak; Nahuel Molina, José Giménez, Clément Lenglet, Matteo Ruggeri; Giuliano Simeone, Marcos Llorente, Koke, Ademola Lookman; Antoine Griezmann, Julián Álvarez. DT: Diego Simeone.
- Brujas: Simón Mignolet; Kyriani Sabbe, Joel Ordeñez, Brandon Mechele, Joaquin Seys; Carlos Forbs, Aleksandar Stankovic, Raphael Onyedika, Mamadou Diakhon, Hans Vanaken: Nicolo Tresoldi. DT: Ivan Leko.
Brujas vs. Atlético de Madrid: otros datos
- Hora: 17:00.
- Estadio: Jan Breydelstadion.
- Árbitro: Glenn Nyberg.
- TV: ESPN y Disney+ Premium.
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario