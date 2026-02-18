Brujas vs. Atlético de Madrid, por la Champions League 2025/26: horario, formaciones y TV

Del otro lado aparece un Brujas en pleno crecimiento, que llega con la moral alta tras ganar el clásico de la ciudad y mantenerse en la pelea por la cima de la liga belga. El historial entre ambos es totalmente parejo: seis enfrentamientos, con dos triunfos por lado y dos empates. El último choque europeo dejó un empate en Madrid y una victoria belga como local, antecedente que alimenta la ilusión de los dueños de casa.