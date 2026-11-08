Atlético de Madrid vs. Barcelona, por LaLiga: horario, formaciones y TV
El elenco catalán llega al Riyadh Air Metropolitano con el objetivo de sumar una victoria para seguir en lo más alto del torneo.
Atlético de Madrid recibe a Barcelona este domingo, desde las 17 (hora de argentina), en el estadio Riyadh Air Metropolitano, por la duodécima jornada de LaLiga de España. El encuentro tendrá como protagonistas al segundo y al primero de la clasificación, respectivamente, y será televisado por Disney+ Premium.
El conjunto dirigido por Diego Simeone ocupa la segunda posición con 28 unidades, dos menos que Barcelona, que suma 30 y encabeza el campeonato. De esta manera, el equipo madrileño, que viene de caer ante Bayern Múnich por la cuarta fecha de la Champions League, buscará extender su racha de siete victorias consecutivas en el torneo para llegar a lo más alto del escalafón.
Por otro lado, el equipo de Hansi Flick viene de imponerse por 6-1 ante Deportivo Alavés en la última fecha y afronta la visita a Madrid con el objetivo de conseguir un nuevo triunfo fuera de casa para seguir en lo más alto de la tabla de posiciones. Hasta el momento, el conjunto blaugrana registra 10 victorias y una sola derrota, ante el Real Madrid, en el torneo doméstico.
Formaciones de Atlético de Madrid vs. Barcelona por LaLiga
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Atlético de Madrid: Jan Oblak; Marc Pubill, Robin Le Normand, Dávid Hancko, Alejandro Grimaldo; Giuliano Simeone, Pablo Barrios, Marcos Llorente, Álex Baena; Julián Álvarez y Alexander Sørloth. DT: Diego Simeone.
Barcelona: Joan García; Brian Fariñas, Pau Cubarsí, Gerard Martín, João Cancelo; Rodri, Pedri; Lamine Yamal, Fermín López, Anthony Gordon; Raphinha. DT: Hansi Flick
Horario y televisación
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Hora: 17:00.
Estadio: Riyadh Air Metropolitano.
Árbitro: a confirmar.
VAR: a confirmar.
TV: Disney+ Premium.
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