Atlético de Madrid vs. Barcelona, por LaLiga: horario, formaciones y TV

Por otro lado, el equipo de Hansi Flick viene de imponerse por 6-1 ante Deportivo Alavés en la última fecha y afronta la visita a Madrid con el objetivo de conseguir un nuevo triunfo fuera de casa para seguir en lo más alto de la tabla de posiciones. Hasta el momento, el conjunto blaugrana registra 10 victorias y una sola derrota, ante el Real Madrid, en el torneo doméstico.