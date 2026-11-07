El tremendo golazo de Rodrigo De Paul para el doloroso empate del Inter Miami
El equipo de Lionel Messi ganaba 3-0 a Charlotte, con un golazo de De Paul desde afuera del área, pero los visitantes lograron una histórica remontada en el segundo tiempo.
Inter Miami igualó 3-3 ante Charlotte FC en un encuentro que parecía resuelto al término de la primera mitad, pero que acabó por convertirse en una inesperada remontada del conjunto visitante.
El equipo de Florida liderado por Lionel Messi dominó con claridad los primeros 45 minutos y se fue al descanso con una cómoda ventaja de 3-0, con un marcador que se abrió gracias a Ian Fray, que anotó a los 14 minutos, y más tarde Luis Suárez amplió diferencias a los 33.
Antes del entretiempo, Rodrigo De Paul firmó un golazo desde afuera del área para marcar el tercero, con un remate impresionante que se clavó el ángulo inferior derecho del arco y parecía sentenciar la historia y hizo delirar a todo el estadio.
Ni Messi ni el golazo de De Paul evitaron la remontada visitante
Sin embargo, el segundo tiempo mostró una versión completamente distinta del desarrollo del partido, con un conjunto visitante que se fue a buscar la remontada histórica y finalmente la logró.
Liel Abada descontó para Charlotte a los 50 minutos y volvió a marcar apenas cinco minutos después para poner incertidumbre en el resultado. Y cuando Inter Miami buscaba asegurar la victoria, apareció Rodolfo Aloko sobre el final para establecer el 3-3 definitivo.
Más allá del resultado, Inter Miami volvió a exhibir su potencial ofensivo, con participación destacada de Messi, Suárez y De Paul, pero también dejó en evidencia problemas defensivos al desperdiciar una ventaja en casa de tres tantos.
Según las estadísticas oficiales del encuentro, el conjunto local tuvo un 60% de posesión y generó más situaciones de ataque, aunque no logró sostener la intensidad durante la segunda mitad.
El empate, en definitiva, dejó sabor amargo para el conjunto local, que pasó de encaminar una victoria contundente a resignar dos puntos tras una reacción notable de Charlotte en los últimos cuarenta minutos de juego.
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