El tremendo golazo de Rodrigo De Paul para el doloroso empate del Inter Miami

Más allá del resultado, Inter Miami volvió a exhibir su potencial ofensivo, con participación destacada de Messi, Suárez y De Paul, pero también dejó en evidencia problemas defensivos al desperdiciar una ventaja en casa de tres tantos.

Según las estadísticas oficiales del encuentro, el conjunto local tuvo un 60% de posesión y generó más situaciones de ataque, aunque no logró sostener la intensidad durante la segunda mitad.

El empate, en definitiva, dejó sabor amargo para el conjunto local, que pasó de encaminar una victoria contundente a resignar dos puntos tras una reacción notable de Charlotte en los últimos cuarenta minutos de juego.