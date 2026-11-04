Rafael Nadal, propuesto para la Junta Directiva del Real Madrid: qué falta para que asuma
La Junta Directiva del Real Madrid acordó proponer a Rafael Nadal como nuevo integrante y su nombramiento deberá ser ratificado por la Asamblea de Socios.
Rafael Nadal está cerca de sumarse a la conducción del Real Madrid. La Junta Directiva del club, reunida este miércoles, acordó proponer al extenista español como nuevo integrante. Su nombramiento quedará firme cuando lo apruebe la Asamblea General de Socios Compromisarios, según informó la entidad en un comunicado oficial.
El paso dado por la directiva no es definitivo. El Merengue someterá a votación la ratificación de Nadal, que figura en los registros del club como el socio número 67.778. Además, ya tenía el título de socio de honor de la institución. El comunicado no precisó la fecha de la Asamblea en la que se tratará su incorporación.
Por qué el Real Madrid eligió a Rafael Nadal
En el escrito, el club lo definió como “una de las más grandes leyendas de la historia del deporte” y como uno de los deportistas españoles más reconocidos. La institución también destacó el orgullo que significa que una figura de su trayectoria forme parte de la directiva y aporte al presente y al futuro del club.
Por último, vinculó los valores que asocia con el mallorquín (el talento, el sacrificio, la competitividad, la humildad y el compromiso solidario) con la identidad del Merengue.
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Qué función tendrá Rafael Nadal en Real Madrid
El comunicado no detalla qué cargo ni qué área tendrá a su cargo dentro de la Junta Directiva. Como integrante del órgano, participará de las decisiones institucionales del club. Según trascendió, además será uno de los embajadores del Real Madrid en el mundo, aunque ese rol no figura en el texto oficial. Nadal llega a la conducción de la Casa Blanca con 22 títulos de Grand Slam en su carrera y en búsqueda de poder cumplir con las expectativas que genera este nuevo rol.
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