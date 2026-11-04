Rafael Nadal, propuesto para la Junta Directiva del Real Madrid: qué falta para que asuma

Qué función tendrá Rafael Nadal en Real Madrid

El comunicado no detalla qué cargo ni qué área tendrá a su cargo dentro de la Junta Directiva. Como integrante del órgano, participará de las decisiones institucionales del club. Según trascendió, además será uno de los embajadores del Real Madrid en el mundo, aunque ese rol no figura en el texto oficial. Nadal llega a la conducción de la Casa Blanca con 22 títulos de Grand Slam en su carrera y en búsqueda de poder cumplir con las expectativas que genera este nuevo rol.