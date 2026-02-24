Atlético de Madrid vs Brujas, por la Champions League 2025/26: horario, formaciones y TV
Tras el vibrante 3-3 en Bélgica, el equipo de Diego Simeone define en casa su continuidad en la Orejona frente a un rival que ya demostró que puede golpear fuerte.
Atlético de Madrid afrontará este martes una noche determinante en el Estadio Metropolitano cuando reciba a Club Brugge por la vuelta de los playoffs de la UEFA Champions League 2025/26. Con la serie igualada tras el electrizante 3-3 en el Jan Breydelstadion, el conjunto rojiblanco necesita imponerse ante su público para meterse entre los 16 mejores de Europa.
El duelo de ida dejó emociones de principio a fin. El Colchonero se puso en ventaja con goles de Julián Álvarez y Ademola Lookman, además de un tanto en contra de Joel Ordoñez, mientras que el conjunto belga respondió a través de Raphael Onyedika, Nicoló Tresoldi y Christos Tzoldis. La remontada parcial del Brujas, que llegó a estar 0-2 abajo, evidenció que no será un rival sencillo y que tiene argumentos para competir de igual a igual.
El historial reciente entre ambos refleja paridad: en los últimos cinco enfrentamientos hubo tres empates y una victoria por lado. Ahora, en un escenario colmado y con la presión lógica de una instancia decisiva, el equipo del Cholo Simeone buscará imponer su jerarquía y experiencia internacional. El premio no es menor: en la siguiente ronda aguardará el vencedor del cruce entre Tottenham y Liverpool.
En cuanto a lo futbolístico, Simeone mantiene algunas incógnitas. Alexander Sorloth, que viene de marcar un doblete ante Espanyol y superó la marca goleadora de Luis Suárez con 36 tantos frente a los 34 del uruguayo, pide pista para integrar el once inicial. No obstante, todo indica que Antoine Griezmann acompañaría a Julián Álvarez en la ofensiva. En la mitad de la cancha, Álex Baena asoma como alternativa fuerte para asociarse con Koke, mientras que Johnny Cardoso aparece como opción secundaria.
Del lado del Brujas, el equipo dirigido por Ivan Leko intentará alcanzar su tercera clasificación consecutiva a octavos. En la temporada 24/25 eliminó a Atalanta en la ronda preliminar antes de caer ante Aston Villa, mientras que en 22/23 fue superado por Benfica en esa instancia. Con confianza renovada tras vencer 2-1 al OH Leuven en la liga local, y con Tresoldi en buen nivel ofensivo, los belgas sueñan con dar el golpe en Madrid y prolongar su aventura europea.
Atlético de Madrid vs Brujas: probables formaciones
- Atlético de Madrid: Jan Oblak; Marcos Llorente, José Marc Pubill, Dávid Hancko, Matteo Ruggeri; Giuliano Simeone, Álex Baena, Koke, Ademola Lookman; Antoine Griezmann, Julián Álvarez. DT: Diego Simeone.
- Brujas: Simón Mignolet; Kyriani Sabbe, Joel Ordeñez, Brandon Mechele, Bjorn Meijer; Carlos Forbs, Aleksandar Stankovic, Christos Tzolis, Mamadou Diakhon, Hans Vanaken; Nicoló Tresoldi. DT: Ivan Leko.
Atlético de Madrid vs Brujas: otros datos
- Hora: 14:45.
- Estadio: Riyadh Air Metropolitano.
- Árbitro: Clement Turpin.
- TV: ESPN, Disney+ Premium.
