Atlético de Madrid vs Brujas, por la Champions League 2025/26: horario, formaciones y TV

El duelo de ida dejó emociones de principio a fin. El Colchonero se puso en ventaja con goles de Julián Álvarez y Ademola Lookman, además de un tanto en contra de Joel Ordoñez, mientras que el conjunto belga respondió a través de Raphael Onyedika, Nicoló Tresoldi y Christos Tzoldis. La remontada parcial del Brujas, que llegó a estar 0-2 abajo, evidenció que no será un rival sencillo y que tiene argumentos para competir de igual a igual.