Atlético Madrid vs. Real Madrid, por la semifinal de la Supercopa de España 2026: horario, formaciones y TV
Colchoneros y Merengues se enfrentan en Arabia Saudita en una nueva edición del derbi madrileño, con el pase a la final en disputay realidades deportivas distintas.
La Supercopa de España 2026 vuelve a ofrecer un capítulo de alto voltaje con el enfrentamiento entre Atlético Madrid y Real Madrid, que este jueves se medirán en Arabia Saudita por la segunda semifinal del certamen. El encuentro se disputará desde las 16:00 en el King Abdullah Sports City de Yeda y definirá al rival de Barcelona en la gran final, luego de la contundente victoria del conjunto culé ante Athletic Club de Bilbao en la otra llave.
El Atlético llega a este compromiso con sensaciones encontradas. En su primera presentación oficial del año, el equipo dirigido por Diego Simeone igualó 1-1 frente a Real Sociedad por La Liga y cortó una racha de cuatro triunfos consecutivos que había logrado cerrar el 2025 con buenas impresiones. Aun así, el Colchonero se mantiene competitivo en el torneo doméstico, suma 38 puntos y recupera su lugar en la Supercopa tras no haber participado en la edición anterior. La ilusión de volver a levantar el trofeo, que no consigue desde 2014, aparece como un incentivo extra para un plantel que combina experiencia y recambio.
En cuanto a las novedades, Simeone no podrá contar con Nico González, quien sufrió una lesión en el cierre del año pasado y quedó descartado para este duelo decisivo. El resto del equipo llega en buenas condiciones, con varios futbolistas argentinos como piezas clave y la habitual intensidad que caracteriza al Atlético en este tipo de partidos definitorios.
Del otro lado estará el Real Madrid, que comenzó el 2026 con una actuación contundente: goleó 5-1 al Betis en la primera fecha del año y ratificó su condición de candidato en todos los frentes. El Merengue ocupa el segundo lugar en La Liga, a cuatro puntos del líder Barcelona, y afronta esta Supercopa con el objetivo de sumar su 14° título en la competencia, luego de haber perdido la final de la última edición precisamente ante el conjunto blaugrana.
El equipo de Xabi Alonso recibió una buena noticia en la previa con la reincorporación de Dean Huijsen, quien completó el entrenamiento junto al resto del grupo y volvió a estar a disposición. No ocurrió lo mismo con Kylian Mbappé, que no logró recuperarse a tiempo y quedó fuera de la convocatoria, una baja sensible en ofensiva que obligará al entrenador a reconfigurar el ataque.
El ganador de este clásico madrileño avanzará a la final, donde ya espera Barcelona tras su aplastante 5-0 frente a Athletic, con goles de Ferrán Torres, Fermín López, Roony Bardghji y un doblete de Raphinha. Con un título en juego y la rivalidad histórica como condimento principal, Colchoneros y Merengues protagonizarán un duelo que promete tensión, jerarquía y un lugar asegurado en la definición de la Supercopa de España.
Atlético Madrid vs. Real Madrid: probables formaciones
- Atlético Madrid: Jan Oblak; Marcos Llorente, Marc Pubill, David Hancko, Matteo Ruggeri; Giuliano Simeone, Conor Gallagher, Koke, Álex Baena; Alexander Sorloth y Julián Álvarez. DT: Diego Simeone.
- Real Madrid: Thibaut Courtois; Federico Valverde, Raul Asencio, Antonio Rudiger, Álvaro Carreras; Eduardo Camavinga, Aurelien Tchouameni, Jude Bellingham; Rodrygo, Gonzalo García, Vinicius Junior. DT: Xabi Alonso.
Atlético Madrid vs. Real Madrid: otros datos
- Hora: 16.00.
- Estadio: King Abdullah Sports City.
- Árbitro: Mateo Busquet.
- VAR: Javier Iglesias.
- TV: Flow Sports.
