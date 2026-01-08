Atlético Madrid vs. Real Madrid, por la semifinal de la Supercopa de España 2026: horario, formaciones y TV

El Atlético llega a este compromiso con sensaciones encontradas. En su primera presentación oficial del año, el equipo dirigido por Diego Simeone igualó 1-1 frente a Real Sociedad por La Liga y cortó una racha de cuatro triunfos consecutivos que había logrado cerrar el 2025 con buenas impresiones. Aun así, el Colchonero se mantiene competitivo en el torneo doméstico, suma 38 puntos y recupera su lugar en la Supercopa tras no haber participado en la edición anterior. La ilusión de volver a levantar el trofeo, que no consigue desde 2014, aparece como un incentivo extra para un plantel que combina experiencia y recambio.