Florentino Pérez llamó a elecciones en Real Madrid tras el escándalo: ¿renuncia?
El presidente del club blanco anunció el inicio del proceso electoral para renovar la junta directiva. También salió a desmentir rumores sobre su salud.
En medio de la crisis que atraviesa el Real Madrid con un mal momento deportivo, Florentino Pérez rompió su silencio tras la última Junta Directiva para despejar dudas y responder a las campañas en su contra. El mandatario anunció oficialmente la apertura del proceso electoral y desmintió categóricamente las versiones que indicaban un deterioro en su estado físico.
El foco principal de la comparecencia fue la convocatoria a las urnas para definir el futuro mando de la institución:"Les he pedido a la junta electoral que inicie el proceso para las elecciones a la junta directiva, a la que nos vamos a presentar esta Junta Directiva", comenzó diciendo.
Con esta declaración, cerró las especulaciones sobre una posible renuncia. Además, defendió su gestión ante la falta de títulos en la presente temporada recordando su palmarés: "Comparto la frustración, porque este año no hemos podido ganar nada. Pero tengo que decirles y demostrarles que conmigo como presidente hemos ganado 66 títulos en fútbol y baloncesto, entre ellos siete Copas de Europa de fútbol".
Uno de los momentos más tensos de la rueda de prensa ocurrió cuando el presidente se refirió a los rumores sobre una enfermedad terminal: "Algunos me han dicho que tengo un cáncer terminal. Aprovecho para que la gente que se ha preocupado por mí sepa que sigo presidiendo el Real Madrid y mi empresa. Mi salud es perfecta". Y además, agregó: "Yo me levanto temprano por la mañana y me acuesto el último. Trabajo como un animal".
Pérez fue enfático sobre quién lidera el club: "Yo me presenté en el Real Madrid para que mandasen sus socios. Los periodistas creen que dicen una cosa y la gente les cree. La gente me cree a mí".
El Caso Negreira y un mensaje a la UEFA
Florentino Pérez también aprovechó la oportunidad para referirse al escándalo judicial que involucra al arbitraje español, calificando el Caso Negreira como "el mayor escándalo de la historia del fútbol". Al respecto, anunció que el club tomará medidas a nivel internacional: "Estamos haciendo un dossier importante que vamos a presentar de inmediato a la UEFA".
Finalmente, el presidente lanzó un reto a quienes cuestionan su liderazgo en la sombra e intentan desestabilizar al que considera "el club con la mayor reputación del mundo": "Que se presenten a las elecciones, ahora tienen la oportunidad de hacerlo. Yo me voy a presentar para defender los intereses del Real Madrid". Respecto a posibles rivales en las urnas, concluyó con ironía: "Hay unos niños que quieren presentarse, pues que se presenten".
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