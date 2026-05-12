Florentino Pérez llamó a elecciones en Real Madrid tras el escándalo: ¿renuncia?

Embed ¿Creías que Florentino iba a dimitir? El presidente blanco convoca elecciones pic.twitter.com/jCEbVOOg2o — MARCA (@marca) May 12, 2026

El Caso Negreira y un mensaje a la UEFA

Florentino Pérez también aprovechó la oportunidad para referirse al escándalo judicial que involucra al arbitraje español, calificando el Caso Negreira como "el mayor escándalo de la historia del fútbol". Al respecto, anunció que el club tomará medidas a nivel internacional: "Estamos haciendo un dossier importante que vamos a presentar de inmediato a la UEFA".

Finalmente, el presidente lanzó un reto a quienes cuestionan su liderazgo en la sombra e intentan desestabilizar al que considera "el club con la mayor reputación del mundo": "Que se presenten a las elecciones, ahora tienen la oportunidad de hacerlo. Yo me voy a presentar para defender los intereses del Real Madrid". Respecto a posibles rivales en las urnas, concluyó con ironía: "Hay unos niños que quieren presentarse, pues que se presenten".