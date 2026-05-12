Tensión en el Real Madrid: tras el escándalo, Federico Valverde es uno de los candidatos a irse
La tensión en el vestuario merengue sigue creciendo tras nuevos detalles del enfrentamiento. En España aseguran que algunos jugadores ya no quieren al uruguayo en el plantel.
La crisis que atraviesa el Real Madrid sumó un nuevo capítulo explosivo y el foco vuelve a estar puesto en Federico Valverde. Después de la dolorosa derrota ante Barcelona que terminó de sentenciar LaLiga a favor del conjunto catalán, el clima dentro del vestuario blanco se volvió cada vez más tenso y el conflicto entre el mediocampista uruguayo y Aurélien Tchouaméni parece haber escalado a niveles inesperados.
En las últimas semanas ya habían trascendido versiones sobre una fuerte pelea entre ambos jugadores, una situación que incluso terminó con Valverde hospitalizado a raíz de un traumatismo craneoencefálico. A eso se le sumó una sanción económica para los dos futbolistas, quienes recibieron multas de 500 mil euros luego del escándalo interno. Sin embargo, lejos de apagarse, la polémica continúa creciendo.
En las últimas horas aparecieron nuevos detalles sobre episodios ocurridos dentro de Valdebebas que reflejan el deterioro de la relación entre ambos mediocampistas y también el desgaste que comenzó a generar la figura del uruguayo dentro del plantel.
Según informó el periodista Mario Cortegana, durante un entrenamiento previo al conflicto principal, Valverde y Tchouaméni coincidieron en el mismo equipo durante una práctica de fútbol reducido. En ese contexto, el uruguayo habría lanzado una frase amenazante que rápidamente se hizo conocida puertas adentro del club. “Tenés suerte de que nos tocó juntos”, le habría dicho a su compañero delante de varios futbolistas.
La situación generó preocupación dentro de la Casa Blanca porque, de acuerdo con distintas versiones surgidas en España, algunos integrantes del vestuario consideran que Valverde viene mostrando “actitudes indignas para un capitán” desde hace tiempo. Esa percepción habría provocado un fuerte desgaste interno y divisiones dentro del grupo.
La tensión ya no parece limitarse únicamente a la relación con Tchouaméni. El periodista Ramón Álvarez de Mon aseguró que un sector importante del plantel incluso pretende que el uruguayo abandone el club en el próximo mercado de pases. Esa información causó un enorme revuelo entre los hinchas madridistas y alimentó las especulaciones sobre un posible cambio de ciclo.
Ante este escenario, algunos medios españoles comenzaron a señalar que la dirigencia del Real Madrid estaría dispuesta a escuchar ofertas por el mediocampista. Desde OK Diario sostuvieron que el club ya no considera intransferible a Valverde y que analizaría seriamente una venta en caso de recibir una propuesta importante durante el próximo verano europeo.
“La posibilidad de que salga vendido este verano está encima de la mesa”, remarcaron desde España, aunque también aclararon que el club no piensa desprenderse del futbolista a cualquier precio. El contrato del uruguayo se extiende hasta junio de 2029 y desde lo deportivo continúa siendo una pieza de enorme valor para el equipo.
A pesar de eso, el contexto cambió drásticamente. El desgaste emocional y la fractura interna parecen haber alterado la mirada sobre uno de los referentes más importantes del plantel. Además, la decisión definitiva sobre su continuidad podría quedar atada al nombre del próximo entrenador del Real Madrid.
Con Álvaro Arbeloa cada vez más cuestionado, ya empiezan a instalar a José Mourinho como uno de los principales candidatos para asumir el cargo en la próxima temporada. Su posible llegada también podría influir directamente en el futuro de Valverde y en la reconstrucción del vestuario.
Mientras tanto, el uruguayo continúa recuperándose del traumatismo craneoencefálico sufrido tras el altercado con Tchouaméni. Según informó oficialmente el club, permanecerá fuera de las canchas entre 10 y 14 días. En el medio, el ruido alrededor de su figura no deja de crecer y el futuro aparece más incierto que nunca para uno de los jugadores que hasta hace poco parecía intocable.
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