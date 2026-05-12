Tensión en el Real Madrid: tras el escándalo, Federico Valverde es uno de los candidatos a irse

La situación generó preocupación dentro de la Casa Blanca porque, de acuerdo con distintas versiones surgidas en España, algunos integrantes del vestuario consideran que Valverde viene mostrando “actitudes indignas para un capitán” desde hace tiempo. Esa percepción habría provocado un fuerte desgaste interno y divisiones dentro del grupo.

La tensión ya no parece limitarse únicamente a la relación con Tchouaméni. El periodista Ramón Álvarez de Mon aseguró que un sector importante del plantel incluso pretende que el uruguayo abandone el club en el próximo mercado de pases. Esa información causó un enorme revuelo entre los hinchas madridistas y alimentó las especulaciones sobre un posible cambio de ciclo.

Ante este escenario, algunos medios españoles comenzaron a señalar que la dirigencia del Real Madrid estaría dispuesta a escuchar ofertas por el mediocampista. Desde OK Diario sostuvieron que el club ya no considera intransferible a Valverde y que analizaría seriamente una venta en caso de recibir una propuesta importante durante el próximo verano europeo.

“La posibilidad de que salga vendido este verano está encima de la mesa”, remarcaron desde España, aunque también aclararon que el club no piensa desprenderse del futbolista a cualquier precio. El contrato del uruguayo se extiende hasta junio de 2029 y desde lo deportivo continúa siendo una pieza de enorme valor para el equipo.

federico valverde

A pesar de eso, el contexto cambió drásticamente. El desgaste emocional y la fractura interna parecen haber alterado la mirada sobre uno de los referentes más importantes del plantel. Además, la decisión definitiva sobre su continuidad podría quedar atada al nombre del próximo entrenador del Real Madrid.

Con Álvaro Arbeloa cada vez más cuestionado, ya empiezan a instalar a José Mourinho como uno de los principales candidatos para asumir el cargo en la próxima temporada. Su posible llegada también podría influir directamente en el futuro de Valverde y en la reconstrucción del vestuario.

Mientras tanto, el uruguayo continúa recuperándose del traumatismo craneoencefálico sufrido tras el altercado con Tchouaméni. Según informó oficialmente el club, permanecerá fuera de las canchas entre 10 y 14 días. En el medio, el ruido alrededor de su figura no deja de crecer y el futuro aparece más incierto que nunca para uno de los jugadores que hasta hace poco parecía intocable.