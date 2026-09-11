Atlético Tucumán vs. River por el Torneo Clausura 2026: horario, formaciones y TV
El "Millonario" buscará sumar su tercera victoria al hilo, aunque enfrente tendrá a Atlético Tucumán, que viene de dar el golpe en el Cilindro. Los detalles en la nota.
Atlético Tucumán recibe a River en el Monumental José Fierro, por la novena fecha de la Zona B del Torneo Clausura. El encuentro, programado para este sábado a las 17:30, será televisado por TNT Sports y contará con el arbitraje de Andrés Gariano, mientras que Silvio Trucco estará a cargo del VAR.
El "Decano" llega a este compromiso en el cuarto puesto de la Zona B con 13 puntos, dentro de los lugares de clasificación a los playoffs. Además, atraviesa un gran momento, ya que viene de vencer 2-1 a Racing en el Cilindro de Avellaneda, con goles de Lautaro Godoy y Ramiro Ruiz Rodríguez.
Por su parte, River, que consiguió dos triunfos consecutivos desde la llegada de Leonardo Ponzio, aparece en el noveno lugar con 10 unidades y llega con el envión de haber conseguido una contundente victoria por 3-1 ante Independiente Rivadavia como local. De esta manera, intentará volver a sumar de a tres para meterse entre los ocho mejores y escalar posiciones en la Tabla Anual.
Al igual que en el duelo ante Banfield en el Florencio Sola, River contará con el apoyo de sus hinchas, ya que Atlético Tucumán destinó 5.250 localidades para la parcialidad del "Millonario".
Formaciones de Atlético Tucumán vs. River por el Torneo Clausura 2026 - Zona B
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Atlético Tucumán: Luis Ingolotti; Leonel Di Plácido, Clever Ferreira, Luciano Vallejo, Ignacio Galván; Leonel Vega; Renzo Tesuri, Lautaro Godoy, Franco Nicola, Nicolás Laméndola; Leandro Díaz. DT: Julio César Falcioni.
River: Santiago Beltrán; Gonzalo Montiel, Nicolás Otamendi, Lucas Martínez Quarta, Marcos Acuña; Fausto Vera, Tobías Andrada, Tomás Galván; Ángel Correa, Thiago Almada; Sebastián Driussi. DT: Leonardo Ponzio.
Horario y televisación
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Hora: 17:30.
Estadio: Monumental José Fierro.
Árbitro: Andrés Gariano.
VAR: Silvio Trucco.
TV: TNT Sports.
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