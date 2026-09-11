Atlético Tucumán vs. River por el Torneo Clausura 2026: horario, formaciones y TV

Por su parte, River, que consiguió dos triunfos consecutivos desde la llegada de Leonardo Ponzio, aparece en el noveno lugar con 10 unidades y llega con el envión de haber conseguido una contundente victoria por 3-1 ante Independiente Rivadavia como local. De esta manera, intentará volver a sumar de a tres para meterse entre los ocho mejores y escalar posiciones en la Tabla Anual.