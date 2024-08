El detalle del gol de Atlético Tucumán a San Lorenzo: el rol clave de un fotógrafo

Sin lugar a dudas un panorama que preocupa mucho puertas adentro en un momento tenso que se vive también desde lo dirigencia con muchos cambios en el departamento de fútbol.

El detalle del gol de Atlético Tucumán que es viral en las redes sociales

Atlético Tucumán dio uno de los grandes golpes de la fecha gracias al tanto de Renzo Tesuri que contó con una pequeña ayuda que llegó desde afuera y que no se había visto.

Una vez que finalizó el encuentro, en las redes sociales se viralizó una situación que sorprendió mucho: un fotógrafo le acomodó la pelota a Mateo Coronel, que aprovechó el momento para hacer rápido el córner y dormir a la defensa de San Lorenzo que ya esperaba el final del encuentro.

El delantero fue corriendo y le pidió al fotógrafo que le dé rápido el balón: "Me la tocó, es verdad. Le venía diciendo 'dámela, dámela'. Y me la dejó ahí, acomodadita", reveló en una entrevista con ESPN. Y además, agregó: "Mis compañeros me estaban re puteando y los del banco me decían 'no, no'".

Sin lugar a dudas una de las perlitas de la fecha 10 de la LPF que está más pareja que nunca luego del parate por la Copa América.

Embed Hermoso hallazgo de @SC_ESPN. Previo al gol de Renzo Tesuri, el camarógrafo (!) le acomodó la pelota a Mateo Coronel para que ejecute rápido el córner.



Cosas que pasan en El Producto. pic.twitter.com/E4DrsMSH9J — Código Futbolero (@CFutbolero_) August 12, 2024