Un dirigente de Atlético Tucumán fue visto en la despedida de Riquelme y lo quieren echar

Miguel Abbondándolo estuvo presente en la despedida de Román y causó indignación en los fanáticos del "Decano", a tal punto que un socio del club pidió formalmente la destitución del dirigente.

"Que en virtud de los hechos protagonizados, el día 25/06/2023 en la cancha de Boca Juniors en el partido despedida de Juan Román Riquelme, por el Socio y miembro de la H.C.D. Vocal Titular 2° MIGUEL ABBONDANDOLO, el cual fue tomado por las cámaras de televisión de la transmisión del evento "flameando" una bandera azul y oro en las tribunas tal cual lo haría un hincha de esa institución deportiva, siendo además que en horario paralelo al evento, nuestro primer equipo disputaría un partido de vital importancia por el campeonato contra Sarmiento de Junín", reza el pedido formal Luis Roberto Pons, socio Activo del Club Atlético Tucumán.

QUÉ DIJO EL DIRIGENTE SOBRE EL CASO

"Yo no iba a ir a Junín porque justo estaba sin vehículo y no tenía forma como ir. El partido de la despedida fue antes de que jugara Atlético. Me fui promediando el segundo tiempo y llegue para ver todo el partido", comenzó diciendo el dirigente.

Y además agregó: “Mi familia está radicada en Buenos Aires porque tengo un chiquito que es autista severo y mi señora ha tenido muchos problemas de salud también y entonces el día a día es complicado. Tengo dos hijas más chicas, una tiene 7 años y me había pedido verlo a Messi y quizás está era la única oportunidad que tenía para poder llevarla, porque después para las Eliminatorias es más difícil. Pude conseguir las ubicaciones y fuimos”.

“Si tengo que renunciar no tengo problemas, lo que menos quiero es perjudicar a la directiva y a Mario Leito que es mi amigo personal. En este caso no crea que sea algo malo, se agravó porque después el resultado del partido terminó siendo muy duro. Fue algo inocente para llevarlas a mis hijas", cerró.