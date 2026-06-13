Elijo creer: Diego Maradona hizo "acto de presencia" en Boston

ssstwitter.com_1781346558383 Diego Maradona hizo “acto de presencia” en Boston

El emotivo homenaje a Maradona y Pelé que prepara la FIFA para la apertura del Mundial 2026

El Mundial 2026 comenzará oficialmente este jueves con una ceremonia inaugural que tendrá un fuerte componente emotivo. Antes del partido entre México y Sudáfrica por el Grupo A, la FIFA rendirá homenaje a Diego Armando Maradona y Pelé en reconocimiento a su legado y a su influencia en la historia del fútbol.

El escenario elegido será el Estadio Azteca, uno de los templos más importantes del deporte y un lugar especialmente significativo para ambos ídolos. Allí quedaron inmortalizadas algunas de las imágenes más recordadas de la Copa del Mundo. La celebración comenzará a las 14:30 (hora argentina) y marcará el inicio de una edición histórica del torneo, la primera con 48 selecciones y organizada de manera conjunta por Estados Unidos, México y Canadá.

Uno de los momentos más esperados estará dedicado a Maradona, capitán y máxima figura de la Selección Argentina campeona del Mundial de México 1986. Su actuación en aquel torneo permanece entre las más recordadas de todos los tiempos y convirtió al Diez en una leyenda del deporte. Según adelantó la organización, habrá un segmento especial para recordar su legado. Además, se espera la presencia de exfutbolistas, dirigentes y personalidades vinculadas al fútbol internacional.

El recuerdo de Pelé en el Estadio Azteca

Pelé también tendrá un lugar destacado durante la ceremonia. El brasileño conquistó en el Azteca la Copa del Mundo de 1970 al liderar a una de las selecciones más admiradas de la historia. Aquel Brasil derrotó 4-1 a Italia en la final y consiguió su tercer título mundial. La imagen de O Rei levantando el trofeo en suelo mexicano se transformó en una de las postales más emblemáticas del fútbol. Por ese motivo, la FIFA buscará destacar la importancia de Pelé en la expansión global del deporte y recordar una de las conquistas más celebradas de todos los tiempos.

Tres ceremonias para un Mundial histórico

La apertura en México será solo una parte de los festejos organizados para esta Copa del Mundo. Debido al carácter trinacional del torneo, Canadá y Estados Unidos también tendrán sus propias ceremonias inaugurales. El viernes 12 de junio, en Toronto, se realizará un espectáculo musical encabezado por Michael Bublé, Alanis Morissette y Alessia Cara, con una propuesta centrada en la diversidad cultural canadiense.

Más tarde, en Los Ángeles, el SoFi Stadium albergará una celebración con figuras internacionales como Katy Perry, Future, Anitta, LISA y Tyla. La puesta en escena estará enfocada en la innovación tecnológica, los efectos visuales y el entretenimiento.

La Copa del Mundo se pondrá en marcha este jueves con México vs. Sudáfrica desde las 16:00 en el Estadio Azteca. Más tarde, la primera jornada continuará con el encuentro entre Corea del Sur y República Checa, programado para las 23:00 en Guadalajara.