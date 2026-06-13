NBA EN VIVO: a qué hora y cómo ver San Antonio Spurs vs. New York Knicks
Este sábado es el quinto juego de las finales de la NBA que tienen a los neoyorquinos match point, con la posibilidad de quedarse con el título.
San Antonio Spurs y New York Knicks se enfrentarán a partir de las 21:30 (hora de Argentina) por el quinto partido de las Finales de la NBA 2026. El electrizante choque tendrá lugar en el AT&T Center, la casa de los Spurs en Texas.
La definición de la NBA está al rojo vivo y este sábado por la noche podría conocerse al nuevo campeón del básquetbol mundial.
La serie llega a este quinto juego con una ventaja de 3-1 a favor de la franquicia de Nueva York, lo que significa que un triunfo de los visitantes liquidará la historia y les dará el tan ansiado anillo de campeones.
Los Knicks arriban a San Antonio con el envión anímico por las nubes luego de lo que fue el cuarto partido en el Madison Square Garden. En un encuentro que parecía completamente perdido, el equipo de Manhattan protagonizó una remontada histórica para los libros de la NBA.
El dueño de casa en el mítico estadio de Mahattan estaba contra las cuerdas. New York llegó a estar abajo en el marcador por una abrumadora diferencia de 29 puntos. Con una muestra de carácter asombrosa, los Knicks fueron limando la distancia cuarto a cuarto hasta darlo vuelta de manera increíble en la última jugada del partido.
Ese agónico triunfo dejó a New York a tiro de la gloria máxima. Por su parte, los San Antonio Spurs saltarán al parquet con la obligación absoluta de hacer valer su localía y conseguir una victoria que les permita estirar la serie y mantener vivo el sueño de la corona.
Cómo ver en vivo San Antonio Spurs vs. New York Knicks por las finales de la NBA
El primer partido de las Finales de la NBA se disputará este sábado 13 de junio desde las 21.30 (hora de Argentina) en San Antonio. La serie podrá seguirse en vivo desde Argentina a través de Prime Video y también mediante NBA League Pass, la plataforma oficial de la liga estadounidense.
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