El dueño de casa en el mítico estadio de Mahattan estaba contra las cuerdas. New York llegó a estar abajo en el marcador por una abrumadora diferencia de 29 puntos. Con una muestra de carácter asombrosa, los Knicks fueron limando la distancia cuarto a cuarto hasta darlo vuelta de manera increíble en la última jugada del partido.

nba knicks NBA EN VIVO: a qué hora y cómo ver San Antonio Spurs vs. New York Knicks

Ese agónico triunfo dejó a New York a tiro de la gloria máxima. Por su parte, los San Antonio Spurs saltarán al parquet con la obligación absoluta de hacer valer su localía y conseguir una victoria que les permita estirar la serie y mantener vivo el sueño de la corona.

Cómo ver en vivo San Antonio Spurs vs. New York Knicks por las finales de la NBA

El primer partido de las Finales de la NBA se disputará este sábado 13 de junio desde las 21.30 (hora de Argentina) en San Antonio. La serie podrá seguirse en vivo desde Argentina a través de Prime Video y también mediante NBA League Pass, la plataforma oficial de la liga estadounidense.