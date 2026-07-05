La advertencia de Béligca a la FIFA: qué pasará con el partido ante Estados Unidos en octavos de final

La advertencia de Béligca a la FIFA: qué pasa con el partido ante Estados Unidos en octavos de final

Este sutil pero contundente aviso abrió de inmediato un abanico de especulaciones sobre los pasos a seguir por parte de Bélgica de cara al partido fijado para las 17:00 horas (hora local):

Presentación ante el TAS de urgencia: Se baraja la posibilidad de que Bélgica acuda al Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS) solicitando una medida cautelar exprés para congelar la habilitación del delantero antes del arranque.

Protesta formal bajo protesta: Otra alternativa es que Bélgica se presente a jugar el encuentro pero firme una impugnación formal previa, dejando el resultado del partido "bajo consideración jurídica", lo que podría derivar en un pedido de puntos posterior en los escritorios.

¿Riesgo de boicot?: Aunque es la opción más drástica y menos probable por las severas sanciones que acarrearía, el duro tono del comunicado no permitió descartar inicialmente ninguna postura de fuerza por parte de la RBFA.

Un reglamento que acorrala a la FIFA

Para justificar la presión que pone en duda la paz del partido, Bélgica expuso una contradicción flagrante en el proceder de la FIFA, recordando que el artículo 10.5 del Reglamento del Mundial 2026 y la Circular n.º 16 dictada en mayo de este año establecen taxativamente que una expulsión es "automática e inapelable" para el juego posterior.

Con las horas contadas para el inicio del espectáculo en el estadio, la FIFA trabaja a contrarreloj para contener los hilos de un partido que empezó a jugarse de la peor manera: en los escritorios, bajo amenaza legal y con el fantasma de un escándalo que empañe el inicio de la fase eliminatoria.