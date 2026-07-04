Estados Unidos vs. Bélgica por los octavos de final del Mundial 2026: horario, formaciones y TV

El conjunto norteamericano intentará aprovechar la localía para seguir haciendo historia en la Copa del Mundo. Estados Unidos, comandado por el argentino Mauricio Pochettino, llega a esta instancia tras vencer con autoridad por 2 a 0 a Bosnia y Herzegovina, en un encuentro que terminó con diez futbolistas por la expulsión de Folarin Balogun, quien no podrá estar disponible para este compromiso.