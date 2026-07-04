Estados Unidos vs. Bélgica por los octavos de final del Mundial 2026: horario, formaciones y TV
El duelo, que define quién accede a los cuartos de final del torneo, se juega en Seattle. Descubrí todos los detalles en la nota.
Estados Unidos y Bélgica se enfrentan este lunes, desde las 21 (hora de Argentina), por los octavos de final del Mundial 2026.
El encuentro será televisado por DSports y TyC Sports y se disputa en el Lumen Field de Seattle, donde uno de los dos se meterá entre los ocho mejores del certamen. El ganador avanzará a los cuartos de final, donde se medirá con el vencedor del atractivo cruce entre Portugal y España.
El conjunto norteamericano intentará aprovechar la localía para seguir haciendo historia en la Copa del Mundo. Estados Unidos, comandado por el argentino Mauricio Pochettino, llega a esta instancia tras vencer con autoridad por 2 a 0 a Bosnia y Herzegovina, en un encuentro que terminó con diez futbolistas por la expulsión de Folarin Balogun, quien no podrá estar disponible para este compromiso.
Bélgica, por su parte, protagonizó una gran remontada al derrotar 3 a 2 a Senegal en tiempo suplementario, luego de estar dos goles abajo en el marcador.
El seleccionado belga apuesta a su jerarquía individual con un plantel repleto de figuras para volver a instalarse en las instancias decisivas de una Copa del Mundo: su mejor actuación se dio en Rusia 2018, cuando llegó hasta las semifinales, donde cayó por la mínima ante Francia.
Formaciones de Estados Unidos vs. Bélgica por los octavos de final del Mundial 2026
Estados Unidos: Freese; Freeman, Ream, Richards; Dest, Adams, Tillman, Robinson; McKennie, Pulisic; Ricardo Pepi. DT: Mauricio Pochettino.
Bélgica: Courtois; Meunier, Mechele, Arthur Theate, De Cuyper; Amadou Onana, Tielemans; Trossard, De Bruyne, Doku; De Ketelaere. DT. Rudi García.
Horario y televisación
- Hora: 21:00
- TV: DSports y TyC Sports
- Árbitro: A confirmar
- Estadio: Lumen Field de Seattle
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