Bélgica - Senegal tuvo una interrupción inesperada: invasión de cancha y final dramático
El duelo por los dieciseisavos de final en Seattle quedó detenido durante algunos minutos cuando tres personas ingresaron al campo de juego.
El emocionante cruce entre Bélgica y Senegal por el Mundial 2026 tuvo un episodio inesperado que obligó a detener el partido. Cuando se jugaban 31 minutos del primer tiempo en Seattle, con el conjunto africano en ventaja por 1-0, tres personas ingresaron al terreno de juego y generaron una interrupción.
La seguridad del estadio actuó rápidamente y varios efectivos entraron al campo para detener a los invasores y retirarlos del césped. Mientras se resolvía la situación, la transmisión oficial dejó de mostrar imágenes del encuentro y el juego estuvo pausado durante algunos minutos.
Las autoridades ya trabajan para determinar qué motivó el ingreso de los tres individuos al campo durante un partido de semejante importancia.
Un partido cambiante que terminó con festejo europeo
Más allá del incidente, el encuentro fue uno de los más emocionantes del Mundial. Senegal llegó a ponerse 2-0 arriba, pero Bélgica reaccionó, logró igualar el marcador sobre el cierre del tiempo reglamentario y terminó sellando la clasificación con un gol de penal en el alargue para el 3-2 definitivo.
El conjunto africano había dado una de las grandes sorpresas del partido con una actuación sólida durante gran parte del encuentro, pero no logró sostener la ventaja frente a un equipo belga que encontró respuestas en los momentos decisivos y terminó imponiendo su jerarquía.
La eliminación dejó una mezcla de bronca y orgullo para Senegal, que estuvo muy cerca de avanzar a una nueva instancia mundialista y volvió a demostrar por qué se convirtió en una de las selecciones más competitivas del fútbol africano en los últimos años.
Con la victoria, Bélgica consiguió su boleto a octavos de final y ahora aguarda por su próximo rival. Allí enfrentará al ganador del duelo entre Estados Unidos y Bosnia, que se medirán esta noche en el estadio Bahía de San Francisco.
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