Bélgica - Senegal tuvo una interrupción inesperada: invasión de cancha y final dramático

La eliminación dejó una mezcla de bronca y orgullo para Senegal, que estuvo muy cerca de avanzar a una nueva instancia mundialista y volvió a demostrar por qué se convirtió en una de las selecciones más competitivas del fútbol africano en los últimos años.

Con la victoria, Bélgica consiguió su boleto a octavos de final y ahora aguarda por su próximo rival. Allí enfrentará al ganador del duelo entre Estados Unidos y Bosnia, que se medirán esta noche en el estadio Bahía de San Francisco.