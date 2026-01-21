Audi mostró su nuevo monoplaza: se prepara para su desembarco oficial en la Fórmula 1

En la misma línea, Binotto explicó que el mayor diferencial del proyecto es ingresar como constructor completo, con el motor desarrollado en Neuburg y el chasis trabajado en Hinwil y Bicester, lo que permitirá una integración total sin dependencias externas.

Embed All the angles of the Audi R26 in the flesh! #F1 pic.twitter.com/eodaMACe59 — Formula 1 (@F1) January 20, 2026

En pista, Audi ya comenzó a mostrar señales concretas. Fue el primer equipo en probar un auto adaptado al reglamento 2026 durante ensayos realizados en Barcelona y, tras la presentación en Berlín, volverá al circuito catalán para una semana de shakedown en la que participarán las once escuderías de la Fórmula 1.

Su llegada marca también el cierre de una era histórica para Sauber, escudería presente en la categoría desde 1993. A lo largo de más de tres décadas, el equipo suizo fue protagonista de distintas etapas y asociaciones, además de servir como plataforma de debut para numerosos pilotos que luego dejaron huella en la F1. Con este cambio, se abre un nuevo capítulo que combina tradición, ambición y una fuerte apuesta al futuro.

La livery del monoplaza de Audi para temporada 2026 de la Fórmula 1

hulkenberg bortoleto audi f1

audi f1 3

audi f1 1