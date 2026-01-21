Audi mostró su nuevo monoplaza: se prepara para su desembarco oficial en la Fórmula 1
La marca alemana presentó en Berlín el auto con el que competirá en la temporada 2026, marcando el inicio de una nueva etapa tras el cierre del ciclo de Sauber.
Audi dio un paso clave en su ambicioso proyecto deportivo al presentar oficialmente el monoplaza con el que competirá en la temporada 2026 de la Fórmula 1. El evento se llevó a cabo en Berlín y significó mucho más que la simple exhibición de un auto: fue la confirmación pública de la entrada definitiva de la marca alemana a la máxima categoría del automovilismo, luego de años de planificación y anuncios preliminares.
La presentación contó con la presencia de las principales figuras que lideran el proyecto. El CEO de Audi, Gernot Döllner, encabezó el evento junto a Mattia Binotto, responsable del programa de F1, Jonathan Wheatley como jefe de equipo y los pilotos Nico Hülkenberg y Gabriel Bortoleto, quienes ya compartieron pista en la última temporada cuando aún competían bajo la estructura de Sauber.
La puesta en escena buscó reflejar la magnitud de la apuesta y el compromiso de la compañía con la categoría. El monoplaza, denominado R26, luce un diseño moderno y sobrio, con predominio de tonos titanio y fibra de carbono, acompañados por detalles en rojo lava que refuerzan la identidad visual de la marca. Si bien el auto ya había tenido una primera aparición en un evento exclusivo realizado en Múnich en noviembre, la presentación en Berlín funcionó como su lanzamiento oficial ante el mundo del automovilismo.
Audi confirmó además que competirá bajo el nombre de Audi Revolut F1 Team, identidad que fue anunciada a mediados de diciembre de 2025 junto a la incorporación de un patrocinador estratégico. La denominación refleja la intención de posicionarse como un equipo de fábrica integral, con control total sobre el desarrollo técnico y deportivo.
Durante el evento, Döllner remarcó que el ingreso a la Fórmula 1 representa un punto de inflexión para la compañía. Señaló que no se trata solo de competir, sino de utilizar la categoría como plataforma para impulsar innovación tecnológica y transformación interna, con el objetivo declarado de pelear por el título mundial hacia 2030.
En la misma línea, Binotto explicó que el mayor diferencial del proyecto es ingresar como constructor completo, con el motor desarrollado en Neuburg y el chasis trabajado en Hinwil y Bicester, lo que permitirá una integración total sin dependencias externas.
En pista, Audi ya comenzó a mostrar señales concretas. Fue el primer equipo en probar un auto adaptado al reglamento 2026 durante ensayos realizados en Barcelona y, tras la presentación en Berlín, volverá al circuito catalán para una semana de shakedown en la que participarán las once escuderías de la Fórmula 1.
Su llegada marca también el cierre de una era histórica para Sauber, escudería presente en la categoría desde 1993. A lo largo de más de tres décadas, el equipo suizo fue protagonista de distintas etapas y asociaciones, además de servir como plataforma de debut para numerosos pilotos que luego dejaron huella en la F1. Con este cambio, se abre un nuevo capítulo que combina tradición, ambición y una fuerte apuesta al futuro.
La livery del monoplaza de Audi para temporada 2026 de la Fórmula 1
