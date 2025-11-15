Fútbol libre por celular: cómo ver en vivo Independiente vs. Rosario Central
Se puede ver el fútbol libre de cables y antenas en vivo en el celular, y sin riesgo. Cómo ver Independiente vs. Rosario Central por el Torneo Clausura 2025.
Independiente y Rosario Central se verán las caras este sábado a las 21.30 en el Estadio Libertadores de América, en el cierre del Torneo Clausura. El conjunto de Avellaneda llega entonado tras haber cortado el notable invicto de Riestra y todavía conserva la ilusión de meterse en la Copa Sudamericana, aunque eso depende de una serie de resultados que solo pueden empezar a alinearse si el Rojo logra imponerse ante un Canalla ya sin objetivos, que incluso evalúa presentar un equipo alternativo para evitar cualquier desgaste.
El Rojo transita días más apacibles luego de una racha que lo tuvo 14 partidos sin conocer la victoria. Con tres triunfos consecutivos en los que no recibió goles, Gustavo Quinteros parece estar encontrando el funcionamiento que venía buscando. La victoria más resonante fue la última, frente a Deportivo Riestra, que llevaba 27 encuentros sin caer en su estadio. Sin chances de avanzar, Independiente afrontará su despedida del año dependiendo de la calculadora y atento a lo que ocurra en otras canchas, con la esperanza de clasificar a la Sudamericana.
Del otro lado aparece la Academia rosarina, que está a punto de completar un semestre impecable: no perdió ningún partido y ese rendimiento lo dejó en lo más alto tanto de la Zona B como de la tabla anual. Esa campaña le aseguró un lugar en la próxima Copa Libertadores y también en la Supercopa Internacional 2026. Ariel Holan, que volverá al Libertadores de América, tendría margen para presentar una alineación alternativa, ya que el resultado no modificará su situación en la clasificación.
Probables formaciones
Independiente: Rodrigo Rey; Fernando Godoy, Kevin Lomónaco, Sebastián Valdéz, Jonathan De Irastorza; Mateo Pérez Curci, Rodrigo Fernández Cedrés, Luciano Cabral; Santiago Montiel, Gabriel Ávalos y Matías Abaldo. DT: Gustavo Quinteros.
Rosario Central: Jorge Broun; Enzo Giménez, Ignacio Ovando, Juan Cruz Komar, Juan Manuel Elordi; Francesco Lo Celso, Federico Navarro, Ignacio Malcorra; Santiago López, Jaminton Campaz y Enzo Copetti. DT: Ariel Holan.
Cómo ver en vivo Independiente vs. Rosario Central
La televisación estará a cargo de ESPN Premium. Además, se podrá seguir desde cualquier dispositivo móvil a través de las aplicaciones Flow, Telecentro Play y DirecTV GO.
