Ausencia clave: la baja decisiva que altera el plan de Estudiantes para el clásico ante Gimnasia

Para el Pincharrata, que viaja al estadio Juan Carmelo Zerillo con la expectativa de plasmar su protagonismo, se trata de una ausencia que impacta tanto en lo futbolístico como en lo anímico. El delantero había visto la tarjeta roja en el choque frente a Tigre, luego de un codazo a Abel Luciatti que el VAR pidió revisar y que derivó en una expulsión sin atenuantes.