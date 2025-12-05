Ausencia clave: la baja decisiva que altera el plan de Estudiantes para el clásico ante Gimnasia
La ratificación de la sanción a Guido Carrillo deja a Eduardo Domínguez sin su principal referencia ofensiva para un duelo que define el pase a la final.
Estudiantes afrontará una semifinal cargada de tensión en el Bosque platense sin una de sus piezas más influyentes. En la previa del cruce ante Gimnasia, que definirá a uno de los finalistas del Torneo Clausura 2025 en Santiago del Estero, el club recibió la confirmación que más temía: la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) resolvió sostener la sanción impuesta a Guido Carrillo, lo que lo deja automáticamente afuera del partido decisivo.
Para el Pincharrata, que viaja al estadio Juan Carmelo Zerillo con la expectativa de plasmar su protagonismo, se trata de una ausencia que impacta tanto en lo futbolístico como en lo anímico. El delantero había visto la tarjeta roja en el choque frente a Tigre, luego de un codazo a Abel Luciatti que el VAR pidió revisar y que derivó en una expulsión sin atenuantes.
A partir de ese momento, el Tribunal de Disciplina determinó un castigo de cuatro fechas, de las cuales el atacante ya cumplió tres. Estudiantes intentó sin éxito una reducción de pena que le permitiera disponer de su goleador en el clásico platense, pero el organismo disciplinario rechazó la solicitud y ratificó la suspensión original.
Para Eduardo Domínguez, el golpe es doble: además de perder a su hombre más desequilibrante en los metros finales, también se ve obligado a reformular su estructura ofensiva en un encuentro donde cada detalle será determinante. Carrillo no solo aporta presencia física y poder aéreo, sino también una experiencia clave en este tipo de duelos.
Su historial ante Gimnasia muestra lo influyente que ha sido: once clásicos jugados con cinco triunfos, cinco empates, una sola caída, cuatro goles convertidos y dos asistencias que marcaron diferencias en momentos clave. Mientras el plantel se enfoca en diseñar un plan alternativo, el entusiasmo de la hinchada no decae.
El ganador del clásico se medirá con Boca o Racing en la gran final del 13 de diciembre, y el Pincha sabe que, aun sin su referente de área, tiene argumentos para competir de igual a igual. Sin embargo, la baja de Carrillo obliga a Estudiantes a reinventarse justo en la instancia donde las decisiones pesan más que nunca.
Te puede interesar
Dejá tu comentario