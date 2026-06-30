Australia vs. Egipto por los 16avos de final del Mundial 2026: horario, formaciones y TV

Con Mohamed Salah como principal figura, el equipo dirigido por Hossam Hassan intentará meterse entre los 16 mejores del certamen.

Formaciones de Australia vs. Egipto por el Mundial 2026

Australia: Ryan; Geria, Souttar, Circati, Bos; Irvine, Volpato, O'Neill; Irankunda, Touré, Leckie. DT: Tony Popovic.

Egipto: El Shennawy; Hany, Rabia, Abdelmonem, Fatouh; Attia, Ibrahim, Ashour; Salah, Marmoush, Trezeguet. DT: Hossam Hassan.

Horario y televisación